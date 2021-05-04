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Три российских телеканала прекращают вещание в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Три российских телеканала прекращают вещание на территории Беларуси,
Российские телепрограммы RUSSIAN MUSICBOX и «Мама» исключены из списка разрешенных к распространению на территории нашей страны. Причина — истек срок действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание. За новым разрешением представители каналов в Мининформ не обращались, уточнили в ведомстве.
Также истек срок действия разрешения на распространение (составляет три года) еще одной российской телепрограммы — CANDYMAN.
«В выдаче нового разрешения данному телевизионному СМИ отказано. По этим причинам телепрограмма CANDYMAN из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь также исключена», — сообщили в Мининформе.
В конце апреля Мининформ
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Причина - истек срок действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание.
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