Три российских телеканала прекращают вещание в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Три российских телеканала прекращают вещание на территории Беларуси, сообщили в Мининформе.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Российские телепрограммы RUSSIAN MUSICBOX и «Мама» исключены из списка разрешенных к распространению на территории нашей страны. Причина — истек срок действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание. За новым разрешением представители каналов в Мининформ не обращались, уточнили в ведомстве.

Также истек срок действия разрешения на распространение (составляет три года) еще одной российской телепрограммы — CANDYMAN.

«В выдаче нового разрешения данному телевизионному СМИ отказано. По этим причинам телепрограмма CANDYMAN из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь также исключена», — сообщили в Мининформе.

В конце апреля Мининформ прекратил вещание еще двух российских телепрограмм в Беларуси. Причина та же — истечение срока действия разрешений на вещание. 12 апреля стало известно, что вещание в Беларуси прекращает телеканал Euronews .