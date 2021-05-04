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Три российских телеканала прекращают вещание в Беларуси

04.05.2021 21:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три российских телеканала прекращают вещание на территории Беларуси, сообщили в Мининформе.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Российские телепрограммы RUSSIAN MUSICBOX и «Мама» исключены из списка разрешенных к распространению на территории нашей страны. Причина — истек срок действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание. За новым разрешением представители каналов в Мининформ не обращались, уточнили в ведомстве.

Также истек срок действия разрешения на распространение (составляет три года) еще одной российской телепрограммы — CANDYMAN.

«В выдаче нового разрешения данному телевизионному СМИ отказано. По этим причинам телепрограмма CANDYMAN из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь также исключена», — сообщили в Мининформе.

В конце апреля Мининформ прекратил вещание еще двух российских телепрограмм в Беларуси. Причина та же — истечение срока действия разрешений на вещание. 12 апреля стало известно, что вещание в Беларуси прекращает телеканал Euronews.

 
 
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Причина - истек срок действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание.
 
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