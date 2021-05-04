Правозащитники признали политзаключенными еще троих человек

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще троих человек, осужденных по диффамационным статьям. Это Сергей Скок, Ольга Климкова и Максим Сергеенко.



Ольга Климкова и Сергей Скок

Как сообщается в опубликованном на сайте spring96.org совместном заявлении правозащитных организаций, все трое осуждены судом Круглянского района Могилевской области по ч. 2 ст. 339 (хулиганство) и ст. 368 (оскорбление президента) УК. Скок приговорен к трем годам лишения свободы, Климкова и Сергеенко — к трем с половиной.

Правозащитники считают их преследование «политически мотивированным» и «связанным с мирной реализацией выражения мнения».

Подписанты заявления потребовали немедленно освободить Скока, Климкову и Сергеенко и прекратить в отношении них уголовное преследование, а также освободить всех политзаключенных в стране и прекратить политические репрессии против граждан.

Кроме того, правозащитники требуют принять меры по декриминализации диффамационных правонарушений, отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц (ст. 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391) и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.

Заявление подписали восемь организаций: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский документационный центр, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», «Инициатива FORB», Белорусская ассоциация журналистов.

По состоянию на 4 мая политическими заключенными в Беларуси признаны 363 человека.