Всем миром спасали пса Джека, попавшего под поезд в Дзержинске: сообщалось, что собаку привязали к рельсам за лапы





Волонтеры и врачи считали, что собаку привязали к рельсам, но милиция это опровергла. Фото: www.mlyn.by.





Жуткая история произошла в Дзержинске 1 мая. Раненого пса нашли очевидцы, сообщалось, что кто-то привязал животное за лапы и хвост к рельсам, из-за чего собака попала под поезд. Травмированную собаку спасали волонтеры - животное экстренно отвезли в минскую ветклинику, где ее прооперировали.





рассказала ресурсу mllyn.by куратор Инна Соколова. - Мы чудом «долетели» до Минска : давление уже не измерялось. Еле успели. Сделали рентген, но и без него было понятно, что от лапок осталось одно лишь месиво. Хвост, к сожалению, тоже не удалось сохранить. Пес жил на вокзале и всем доверял. Безумно добрый. Он еще совсем молоденький - ему около года, -ресурсу mllyn.by куратор Инна Соколова.









Травмированного пса Джека спасли волонтеры. Фото: www.mlyn.by.





Спасенного пса назвали Джек, сейчас собака находится на реабилитации, есть ветврач, готовый сделать псу протезирование.





пишет kp.by. А этой историей занялись правоохранители. Пресс-служба УВД Миноблисполкома сообщила в телеграм-канале, что 3 мая Дзержинский РОВД начал вести расследование по делу собаки, попавшей под поезд. Была оперативно выполнена проверка фактов. Также правоохранители опубликовали видео-доказательство, в котором заметно, что человек не причастен к тяжелым травмам животного: собака, перебегая железнодорожные пути, сама прыгнула под поезд,kp.by.



