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Всем миром спасали пса Джека, попавшего под поезд в Дзержинске: сообщалось, что собаку привязали к рельсам за лапы

04.05.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция провела расследование и сообщила, что факта жестокого обращения с животным не выявлено.


Волонтеры и врачи считали, что собаку привязали к рельсам, но милиция это опровергла. Фото: www.mlyn.by.

Жуткая история произошла в Дзержинске 1 мая. Раненого пса нашли очевидцы, сообщалось, что кто-то привязал животное за лапы и хвост к рельсам, из-за чего собака попала под поезд. Травмированную собаку спасали волонтеры - животное экстренно отвезли в минскую ветклинику, где ее прооперировали.

- Мы чудом «долетели» до Минска: давление уже не измерялось. Еле успели. Сделали рентген, но и без него было понятно, что от лапок осталось одно лишь месиво. Хвост, к сожалению, тоже не удалось сохранить. Пес жил на вокзале и всем доверял. Безумно добрый. Он еще совсем молоденький - ему около года, - рассказала ресурсу mllyn.by куратор Инна Соколова.


Травмированного пса Джека спасли волонтеры. Фото: www.mlyn.by.

Спасенного пса назвали Джек, сейчас собака находится на реабилитации, есть ветврач, готовый сделать псу протезирование.

А этой историей занялись правоохранители. Пресс-служба УВД Миноблисполкома сообщила в телеграм-канале, что 3 мая Дзержинский РОВД начал вести расследование по делу собаки, попавшей под поезд. Была оперативно выполнена проверка фактов. Также правоохранители опубликовали видео-доказательство, в котором заметно, что человек не причастен к тяжелым травмам животного: собака, перебегая железнодорожные пути, сама прыгнула под поезд, пишет kp.by.
 
Теги: Минск
 
 
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Милиция провела расследование и сообщила, что факта жестокого обращения с животным не выявлено.
 
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