Богатства Януковича: появились новые подробности об активах беглого экс-президента





пишет «Цензор.НЕТ». В государственный бюджет Украины возвращены $1,5 млрд — средства окружения экс-президента Виктора Януковича, из них 87% — это наличные деньги. Об этом в программе «Неофициальный разговор» телеканала «Дом» сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин,«Цензор.НЕТ».





«Я принимал активное участие в том, что мы вернули в государственный бюджет $1,5 млрд. И это не какие-то мифические ценные бумаги, это $1,3 млрд наличными средствами и порядка $200 млн ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины… Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули $600 тыс. с американской земли», — рассказал Енин.





Он напомнил, что речь идет о преступной организации времен Януковича, «когда, по сути, ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс».





«Они собирали деньги со всей Украины, со всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные «отмывочные» центры», — сообщил заместитель министра.





Енин отметил, что работа по возвращению активов Януковича и его окружения продолжается.





28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского городского суда о конфискации около $1,5 млрд в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения экс-президента Виктора Януковича.