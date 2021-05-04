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«Дискредитровали честь и достоинство». Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков
Источник материала: Партизан
Некоторые сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, заявили в пресс-службе.
Фото: Павел Мицкевич
Александр Лукашенко подписал указ о лишении более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий. Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, во время «обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе».
Кроме того, по данным пресс-службы, некоторые силовики «организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в Интернете экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям».
Еще, как отмечается в сообщении, были сотрудники, которые «публиковали личные данные госслужащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес».
Это восприняли как дискредитацию «чести и достоинства военнослужащего и сотрудника», а также проявление неуважения к государственным символам, отмечается в сообщении пресс-службы. Там привели пример: некоторые силовики выбрасывали свои служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей,
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Некоторые сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, заявили в пресс-службе.
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