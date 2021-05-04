Jysk, А1, Stadler, Raiffeisen. Какие крупные компании с европейским капиталом работают в Беларуси?

Источник материала: Onliner

Сегодня во время доклада по работе экономики Александр Лукашенко потребовал дать ему информацию «о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу». Мы предположили, о каких предприятиях ему могут доложить чиновники.

По данным на 2018 год, которые собрал проект thinktanks.by, на тот момент было зарегистрировано 6762 компании с иностранным капиталом. Из них 2539 российских, 615 литовских, 504 кипрских, 339 польских, 335 латвийских, 306 немецких и 196 эстонских. Полного списка, что это за компании, у статистиков нет, поэтому мы вспомнили те, что на слуху у всех.

Raiffeisen

С 2003 года 87,74% акций «Приорбанка» принадлежат Raiffeisen CIS Region Holding GmbH. Он входит в тройку самых крупных банков Беларуси по объему активов. Они равны 5,24 миллиарда рублей. Сам он позиционирует себя как «единственный банк с западноевропейским капиталом» в Беларуси.



Фото: priorbank.by

А1

Мобильный оператор под брендом Velcom изначально принадлежал совместной белорусско-кипрской компании «МЦС». Свою долю государство продало в 2007 году за $600 миллионов. А позже киприоты за 703 миллиона евро продали оператора австрийской A1 Telekom Austria Group. Это европейское подразделение транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. Сейчас мобильным оператором А1 пользуются более 4,9 миллиона человек, а в компании работает 2700 сотрудников.



Фото: hrodna.life

Stadler

Свой завод в Минске швейцарская компания открыла в Фаниполе в 2014 году. Тогда и появилось ЗАО «Штадлер Минск», которое входит в международный концерн «Штадлер». Продукция отгружается в Швейцарию, Польшу, Германию, Россию, Чехию, Азербайджан, Грузию, Швецию, Эстонию, Финляндию, Францию, Литву, Боливию. Компания вложила десятки миллионов евро в расширение производства и наращивание мощностей завода.

Сейчас, к примеру, идет строительство завода преобразователей, и к 2022 году ожидается, что минский завод будет самым мощным в швейцарском концерне. Сейчас на заводе работает 1500 человек, а к 2022 году штат собираются расширить до 1650 работников.





Kronospan

Австрийская компания Kronospan Holdings пришла на белорусский рынок в 2011 году. Здесь у нее два завода в Сморгони и Могилеве, которые производят необработанные и ламинированные ДСП, МДФ, ориентированно-стружечные плиты и напольные покрытия. Кроме того, в Могилеве есть предприятие «Кроноспан Стил Констракшэнс» по выпуску металлоконструкций для строительства зданий и сооружений. В 2017 году на предприятия компании приходилось около 20% от всей продукции деревообработки и 25% от всего экспорта. Компания инвестировала в белорусские предприятия около $870 миллионов.



Фото: fezmogilev.by.

Carlsberg

С 2011 года датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group стала владельцем 67,8% контрольного пакета акций «Пивзавода Аліварыя». В 2018 году Carlsberg Group выкупила еще 10,5% акций и еще больше усилила свои позиции. Компания выпускает 13 брендов пива. На предприятии работает более 900 человек.



Фото: wikipedia.ru

Jysk

Датская транснациональная корпорация, которая владеет крупнейшей сетью мебельных магазинов в мире. По данным на прошлый год, всего в сети работало 2903 магазина в 52 странах мира. В Беларуси Jysk открылся в 2016 году. Всего у корпорации 9 магазинов в нашей стране.



Фото: yandex.net.

Franck Muller

С 2010 года швейцарская компания владеет 80% акций Минского часового завода. В то время на заводе работало около 700 человек. Сейчас в Беларуси открыто 12 фирменных магазинов и интернет-магазин luch.by с международной доставкой.





Danone

С 2010 года после слияния компаний «Юнимилк» и Danon в Беларуси появились два молокоперерабатывающих завода, которые принадлежат французской корпорации Danone — «Данон Пружаны» и «Данон Шклов». Они выпускают продукцию под брендами «Простоквашино», «Смешарики», «Растишка», «Даниссимо» и др.

Пружанский завод считается одним из самых успешных и развитых предприятий по производству пастеризованного и ультрапастеризованного молока на территории Брестской области. На двух заводах работает около 500 человек.





Kesko



Крупнейшая белорусская сеть строительных гипермаркетов ОМА принадлежит литовской Kesko Senukai, которая входит в холдинг финской компании Kesko. Этой компании принадлежат тысячи предприятий по производству пищевых продуктов, сельскохозяйственного оборудования, торговые сети по продаже автомобилей, товаров для дома и так далее. Сейчас ОМА в Беларуси насчитывает 31 торговый объект.



Фото: oma.by.

Henkel

СООО «Хенкель Баутехник» — дочерняя компания немецкого холдинга Henkel. Компания в 2006 году открыла завод по производству строительных материалов под маркой Ceresit. Завод производит более 190 наименований продукции.



Фото: stroyprom.by.