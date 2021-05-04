Получат ли ветераны ВОВ единовременные выплаты к 9 Мая и какие ежемесячные доплаты для них предусмотрены

Источник материала: Tut.by

Ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая в этом году не планируют выплачивать единовременную материальную помощь. Как правило, решение о подобных выплатах принимается президентским указом, причем заранее до праздника, чтобы непосредственно к 9 Мая выплаты были уже получены. В этом году подобное решение о выплате единовременной матпомощи не принято, по крайней мере, по состоянию на 4 мая.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, указ про единовременные материальные выплаты ветеранам ВОВ и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа, которое было отпраздновано в 2020 году, был подписан еще в конце 2019 года. А выплачивали матпомощь с 1 апреля по 1 мая 2020 года.

В нынешнем году о подобных решениях не сообщалось.

К слову, предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены, так как это были юбилейные годы. В 2019-м, к примеру, таких выплат не было.

Какие надбавки к пенсиям получают ветераны ВОВ?

Для ветеранов ВОВ предусмотрены повышения, надбавки, доплаты к пенсиям. Так, повышения к пенсиям составляют от 50 до 500% от минимального размера пенсии по возрасту (от 34,16 рубля до 341,6 рубля). К примеру, для инвалидов войны I и II группы они составляют 400% от минимального размера пенсии по возрасту (273,28 рубля), для инвалидов войны III группы и участников войны — 250% минимального размера пенсии по возрасту (170,8 рубля).

Инвалиды войны I группы получают надбавки к пенсии на уход в 100% минимального размера пенсии по возрасту (68,32 рубля), а ветераны, достигшие 80-летнего возраста, — в 50% минимального размера пенсии по возрасту (34,16 рубля).

По данным Минтруда, с учетом повышений, надбавок и доплат средний размер пенсии по возрасту у инвалида I группы — около 985 рублей, II группы — 940 рублей, у инвалидов III группы и участников ВОВ — 690 рублей. При этом средний размер пенсии по возрасту по стране составляет 512 рублей.

Какие соцуслуги могут бесплатно получить ветераны?

Ветераны ВОВ могут среди прочего получить помощь в ремонте жилья и печей, в ремонте электропроводки и газового оборудования, а также в уборке приусадебных участков. Эти услуги ветеранам оказывают бесплатно.

Из других льгот — в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, по проезду, в жилищной сфере и другие. Среди прочего это бесплатные лекарства (по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств); бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в госорганизациях здравоохранения по месту жительства; бесплатное обеспечение техсредствами социальной реабилитации; первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медпоказаний и отсутствии медицинских противопоказаний); бесплатный проезд в общественном транспорте. Уточним, что это не весь список льгот для ветеранов ВОВ.

Какие выплаты получат ветераны в России, Казахстане, Узбекистане

В некоторых других странах приняли решение о выплате матпомощи ветеранам ВОВ. В России, к примеру, эти выплаты оказались намного ниже, чем, например, в Казахстане и Узбекистане, пишет Росбалт.

Как сообщала « Российская газета » со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР), более 33 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы в размере 10 тысяч российских рублей (около 340 белорусских рублей).

Для сравнения ветеранам Великой Отечественной войны в Нур-Султане предложили выплатить более миллиона тенге ко Дню Победы в 2021 году, передает Sputnik Казахстан. В Нур-Султане проживают 25 ветеранов, и, сообщает проект Tengrinews , в итоге этом году ветераны получат 1 млн тенге (около 5970 белорусских рублей).

Тем временем в Узбекистане президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о поощрении участников Великой Отечественной войны, в соответствии с которым каждый из них получит по 12 млн сумов (примерно 2930 белорусских рублей), сообщает « Большая Азия ».