|
Получат ли ветераны ВОВ единовременные выплаты к 9 Мая и какие ежемесячные доплаты для них предусмотрены
Источник материала: Tut.by
Ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая в этом году не планируют выплачивать единовременную материальную помощь. Как правило, решение о подобных выплатах принимается президентским указом, причем
К примеру, указ про единовременные материальные выплаты ветеранам ВОВ и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа, которое было отпраздновано в 2020 году,
В нынешнем году о подобных решениях не сообщалось.
К слову, предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены, так как это были юбилейные годы. В 2019-м, к примеру, таких выплат не было.
Какие надбавки к пенсиям получают ветераны ВОВ?
Для ветеранов ВОВ предусмотрены повышения, надбавки, доплаты к пенсиям. Так, повышения к пенсиям составляют от 50 до 500% от минимального размера пенсии по возрасту (от 34,16 рубля до 341,6 рубля). К примеру, для инвалидов войны I и II группы они составляют 400% от минимального размера пенсии по возрасту (273,28 рубля), для инвалидов войны III группы и участников войны — 250% минимального размера пенсии по возрасту (170,8 рубля).
Инвалиды войны I группы получают надбавки к пенсии на уход в 100% минимального размера пенсии по возрасту (68,32 рубля), а ветераны, достигшие 80-летнего возраста, — в 50% минимального размера пенсии по возрасту (34,16 рубля).
По данным Минтруда, с учетом повышений, надбавок и доплат средний размер пенсии по возрасту у инвалида I группы — около 985 рублей, II группы — 940 рублей, у инвалидов III группы и участников ВОВ — 690 рублей. При этом средний размер пенсии по возрасту по стране составляет 512 рублей.
Какие соцуслуги могут бесплатно получить ветераны?
Ветераны ВОВ могут среди прочего получить помощь в ремонте жилья и печей, в ремонте электропроводки и газового оборудования, а также в уборке приусадебных участков. Эти услуги ветеранам оказывают бесплатно.
Из других льгот — в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, по проезду, в жилищной сфере и другие. Среди прочего это бесплатные лекарства (по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств); бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в госорганизациях здравоохранения по месту жительства; бесплатное обеспечение техсредствами социальной реабилитации; первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медпоказаний и отсутствии медицинских противопоказаний); бесплатный проезд в общественном транспорте. Уточним, что это не весь список льгот для ветеранов ВОВ.
Какие выплаты получат ветераны в России, Казахстане, Узбекистане
В некоторых других странах приняли решение о выплате матпомощи ветеранам ВОВ. В России, к примеру, эти выплаты оказались намного ниже, чем, например, в Казахстане и Узбекистане,
Как сообщала «
Для сравнения ветеранам Великой Отечественной войны в Нур-Султане предложили выплатить более миллиона тенге ко Дню Победы в 2021 году, передает
Тем временем в Узбекистане президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о поощрении участников Великой Отечественной войны, в соответствии с которым каждый из них получит по 12 млн сумов (примерно 2930 белорусских рублей), сообщает «
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получат ли ветераны ВОВ единовременные выплаты к 9 Мая и какие ежемесячные доплаты для них предусмотрены
Ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая в этом году не планируют выплачивать единовременную материальную помощь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)