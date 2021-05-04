Лукашенко ввел запрет на регистрацию жилищных облигаций

Александр Лукашенко подписал указ № 176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство, сообщает пресс-служба политика.





Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций — в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. «Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов», — говорится в сообщении.

Жилищные облигации — ценные бумаги, подтверждающие тот факт, что их владелец внес определенную сумму денежных средств на строительство некоторого количества квадратных метров квартиры или иного жилья.

Институт жилищных облигаций функционирует в Беларуси с 2002 года, однако в минувшем году в СМИ стала появляться информация о возможной отмене такого вида ценных бумаг из-за ряда случаев, когда компании-застройщики не смогли выполнить взятые на себя обязательства перед держателями жилищных облигаций.