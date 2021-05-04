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Официальные дилеры «Шкоды» временно приостанавливают продажу любых новых авто на территории Беларуси

04.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сервисное обслуживание, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме, говорится в сообщении.

В связи с тем, что 5 мая 2021 года вступает в силу постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Беларуси приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA, сообщается на сайте официального импортера чешских авто.

В сообщении подчеркивается, что продажа запасных частей и аксессуаров, сервисное обслуживание автомобилей ŠKODA, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме у всех официальных дилеров, на территории Беларуси.

Напомним, что в перечень запрещенных товаров постановлением Совмина № 240 от 23 апреля были внесены товары групп компаний «Škoda Auto», «Liqui Moly», и «Beiersdorf».

Именно эти компании отказались от финансирования ЧМ по хоккею в случае, если бы он проходил в Беларуси. Вскоре у представителей этих комапний в Беларуси начались прооблемы.

 
 
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Сервисное обслуживание, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме, говорится в сообщении.
 
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