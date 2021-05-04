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Официальные дилеры «Шкоды» временно приостанавливают продажу любых новых авто на территории Беларуси
04.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сервисное обслуживание, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме, говорится в сообщении.
В связи с тем, что 5 мая 2021 года вступает в силу постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Беларуси приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA,
В сообщении подчеркивается, что продажа запасных частей и аксессуаров, сервисное обслуживание автомобилей ŠKODA, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме у всех официальных дилеров, на территории Беларуси.
Напомним, что в перечень запрещенных товаров постановлением Совмина № 240 от 23 апреля
Именно эти компании
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Официальные дилеры «Шкоды» временно приостанавливают продажу любых новых авто на территории Беларуси
Сервисное обслуживание, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме, говорится в сообщении.
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