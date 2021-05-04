ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Будьте бдительны. В Слуцком районе активировались лжеэнергетики

04.05.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Под предлогом неисправного и пожароопасного электрического счётчика злоумышленники предлагают, как правило, пожилым людям, заключить договор на замену элементов защиты, которыми по факту являются автоматические выключатели.




Сумма такого договора у лжеэнергетиков составила 210 рублей, сообщает minskenergo.by.

При этом, для сравнения, — реальная стоимость автоматических выключателей около 10 рублей!
 
Обычно злоумышленники предупреждают своих жертв о возможности произвести оплату частями, но в тоже время убедительно рекомендуют им оплатить всю сумму сразу.
 
РУП «Минскэнерго» в очередной раз обращает внимание граждан: Все сотрудники РУП «Минскэнерго» при посещении потребителей должны быть в спецодежде с логотипом РУП «Минскэнерго».

Работник обязательно должен представиться, предъявить служебное удостоверение и объяснить цель визита.

Удостоверение сотрудника должно содержать следующую информацию: номер, ФИО, название структурного подразделения, в котором работает, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под предлогом неисправного и пожароопасного электрического счётчика злоумышленники предлагают, как правило, пожилым людям, заключить договор на замену элементов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Jysk, А1, Stadler, Raiffeisen. Какие крупные компании с европейским капиталом работают в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by