Будьте бдительны. В Слуцком районе активировались лжеэнергетики













сообщает minskenergo.by. Сумма такого договора у лжеэнергетиков составила 210 рублей,minskenergo.by.





При этом, для сравнения, — реальная стоимость автоматических выключателей около 10 рублей!

Обычно злоумышленники предупреждают своих жертв о возможности произвести оплату частями, но в тоже время убедительно рекомендуют им оплатить всю сумму сразу.

РУП «Минскэнерго» в очередной раз обращает внимание граждан: Все сотрудники РУП «Минскэнерго» при посещении потребителей должны быть в спецодежде с логотипом РУП «Минскэнерго».





Работник обязательно должен представиться, предъявить служебное удостоверение и объяснить цель визита.





Удостоверение сотрудника должно содержать следующую информацию: номер, ФИО, название структурного подразделения, в котором работает, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.