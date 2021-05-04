О здоровье и красоте — просто и доступно: новые выпуски шоу «Про ЗОЖ» на VOKA

Шоу «Про ЗОЖ» на видеосервисе VOKA продолжается: 30 апреля и 1 мая на платформе появились еще 4 из 8 запланированных выпусков второго сезона.





Хорошо знакомые зрителям ведущие — врач-диетолог и эксперт по правильному питанию Светлана Кашицкая и гуру здорового образа жизни и адепт правильно питания Александр Ярославцев — продолжают обсуждение актуальных тем о здоровье и красоте.

Сразу два новых выпуска стали доступны пользователям VOKA 30 апреля.

Темой первого из них стал холестерин — плохой и хороший, нужный и лишний. Ведущие подробно ответили на вопросы по теме, от которой во многом зависит наше самочувствие и долголетие. А во втором выпуске Светлана и Александр затронули такую чувствительную для многих проблему «апельсиновой корки», или целлюлита — и связанных с ним мифов.

Еще два новых эпизода шоу «Про ЗОЖ» появились на VOKA 1 мая.

Один из них посвящен тому, какие продукты и процедуры действительно можно назвать словом «детокс» и какие меры по очищению организма нужны здоровому человеку.

Темой завершающего выпуска стали отеки. Что это — косметический дефект или сигнал о неполадках в организме? Как избавиться от отеков и предотвратить их появление? На эти ответы эксперты шоу постарались дать внятные и простые ответы.

Посмотреть новые и старые выпуски шоу «Про ЗОЖ» можно их можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA на мобильных устройствах или Smart TV бесплатно по авторизации.