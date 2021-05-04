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Тихановская призвала глав МИД стран ЕС провести международную конференцию с участием белорусских демсил и властей

04.05.2021 22:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская направила письмо министрам иностранных дел стран Евросоюза и председателям комитетов по международным отношениям парламентов государств — членов ЕС, в котором призвала провести международную конференцию высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Участие в конференции, считает демократический лидер, должны принять представители белорусских демсил, национальных правительств, парламентов и групп гражданского общества из ЕС, России, США и Великобритании.

«На конференцию следует пригласить и представителей режима. Ведь кризис должен быть разрешен мирным путем с помощью инклюзивного диалога. Именно он должен привести к новым президентским выборам в этом году. И крайне важно, чтобы все политические заключенные и задержанные были освобождены и реабилитированы», — заявила Тихановская.

По данным пресс-службы политика, со стороны ЕС есть принципиальное решение о введении четвертого пакета санкций, который будет принят между 10 мая и 17 июня. «На заседаниях в эти дни белорусский вопрос поставлен на порядок дня. И сейчас идет работа над тем, чтобы список был максимально широким», — говорится в сообщении.

В письме Тихановская призвала глав МИД «действовать быстрее».

Она также обратилась к ним с призывом «превратить солидарность в обязательство», объявив и опубликовав Всеобъемлющий план помощи ЕС для Беларуси. «Я знаю, что многие европейские страны проходили тот путь, который сейчас проходит Беларусь. И этот путь будет намного проще, если нам не придется идти в одиночку», — подчеркнул демократический лидер.

 
 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская направила письмо министрам иностранных дел стран Евросоюза и председателям комитетов по международным...
 
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