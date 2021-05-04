В Минске на нерегулируемом переходе Opel сбил 9-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Авария произошла на ул. Героев 120-й Дивизии около 17.45 4 мая. 73-летний водитель Opel сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, 73-летний водитель Opel двигался по ул. Героев 120-й Дивизии и сбил 9-летнюю девочку. Со слов очевидцев, девочка перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку доставили в медучреждение, по факту произошедшего проводится проверка.

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