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В Минске на нерегулируемом переходе Opel сбил 9-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
Авария произошла на ул. Героев 120-й Дивизии около 17.45 4 мая. 73-летний водитель Opel сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу,
По предварительной информации, 73-летний водитель Opel двигался по ул. Героев 120-й Дивизии и сбил 9-летнюю девочку. Со слов очевидцев, девочка перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочку доставили в медучреждение, по факту произошедшего проводится проверка.
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Авария произошла на ул. Героев 120-й Дивизии около 17.45 4 мая. 73-летний водитель Opel сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному...
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