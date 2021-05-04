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«Манчестер Сити» снова победил «Пари Сен-Жермен» и вышел в финал Лиги чемпионов

05.05.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Первым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал английский «Манчестер Сити».

В первом матче этих команд парижане вели в счете и в целом контролировали ход встречи, но затем «горожане» воспользовались двумя ошибками и смогли вырвать гостевую победу со счетом 2:1.

А вот во второй игре преимущество «Манчестер Сити» было куда более очевидно. В итоге дубль Рияда Мареза позволил команде Пепа Гвардиолы выиграть со счетом 2:0. А шансы ПСЖ были окончательно похоронены после красной карточки Анхеля Ди Марии в середине второго тайма.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 82), Гюндоган, Фоден (Агуэро, 85), Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва (Стерлинг, 82).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Маркиньос, Ди Мария, Эррера (Дракслер, 62), Паредес (Данилу Перейра, 75), Верратти, Икарди (Кин, 62), Неймар.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем противостояния «Челси» и «Реала».


Накануне матча прошел снег с градом













SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Эксперт Владислав Татур поделился ожиданиями от ответных матчей ½ финала Лиги чемпионов. Смотри и выигрывай умную колонку Яндекс Станция Мини!

 
 
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В финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем противостояния «Челси» и «Реала».
 
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