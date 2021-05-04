|
«Манчестер Сити» снова победил «Пари Сен-Жермен» и вышел в финал Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Первым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал английский «Манчестер Сити».
В первом матче этих команд парижане вели в счете и в целом контролировали ход встречи, но затем «горожане» воспользовались двумя ошибками и смогли вырвать гостевую победу со счетом 2:1.
А вот во второй игре преимущество «Манчестер Сити» было куда более очевидно. В итоге дубль Рияда Мареза позволил команде Пепа Гвардиолы выиграть со счетом 2:0. А шансы ПСЖ были окончательно похоронены после красной карточки Анхеля Ди Марии в середине второго тайма.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 82), Гюндоган, Фоден (Агуэро, 85), Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва (Стерлинг, 82).
ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Маркиньос, Ди Мария, Эррера (Дракслер, 62), Паредес (Данилу Перейра, 75), Верратти, Икарди (Кин, 62), Неймар.
В финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем противостояния «Челси» и «Реала».
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем противостояния «Челси» и «Реала».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)