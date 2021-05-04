В Минске 73-летний мужчина наехал на девочку, перебегавшую пешеходный переход

Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси произошло как минимум два серьезных ДТП, в которых пострадали маленькие дети. В Гомеле после столкновения с другим автомобилем Citroen насмерть сбил 6-летнюю девочку. А в Минске 73-летний водитель Opel, двигаясь по улице Героев 120-й дивизии, совершил наезд на 9-летнюю девочку, сообщает в своем телеграм-канале столичная ГАИ. Со слов очевидцев, она перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.









Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, в том числе следственно-оперативная группа. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.