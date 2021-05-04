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В Минске 73-летний мужчина наехал на девочку, перебегавшую пешеходный переход
Источник материала: Onliner
Сегодня в Беларуси произошло как минимум два серьезных ДТП, в которых пострадали маленькие дети. В Гомеле после столкновения с другим автомобилем Citroen
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, в том числе следственно-оперативная группа. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.
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Сегодня в Беларуси произошло как минимум два серьезных ДТП, в которых пострадали маленькие дети. В Гомеле после столкновения с другим автомобилем Citroen насмерть...
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