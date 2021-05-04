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В Минске 73-летний мужчина наехал на девочку, перебегавшую пешеходный переход

05.05.2021 06:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси произошло как минимум два серьезных ДТП, в которых пострадали маленькие дети. В Гомеле после столкновения с другим автомобилем Citroen насмерть сбил 6-летнюю девочку. А в Минске 73-летний водитель Opel, двигаясь по улице Героев 120-й дивизии, совершил наезд на 9-летнюю девочку, сообщает в своем телеграм-канале столичная ГАИ. Со слов очевидцев, она перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Минске 73-летний мужчина наехал на девочку, перебегавшую пешеходный переход

В Минске 73-летний мужчина наехал на девочку, перебегавшую пешеходный переход

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, в том числе следственно-оперативная группа. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня в Беларуси произошло как минимум два серьезных ДТП, в которых пострадали маленькие дети. В Гомеле после столкновения с другим автомобилем Citroen насмерть...
 
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