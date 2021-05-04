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Сбитая машиной пятилетняя гомельчанка скончалась по дороге в больницу
Источник материала: Навiны
Вечером 4 мая легковой автомобиль «Ситроен» сбил двух детей на Советской улице в Гомеле.
После столкновения с «Ниссаном» «Ситроен» занесло на тротуар, где он сбил двух детей и врезалась в угол здания. Момент столкновения попал на видео, его опубликовало УВД Гомельского облисполкома.
Пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи, мальчика отпустили после осмотра медиками.
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Вечером 4 мая легковой автомобиль «Ситроен» сбил двух детей на Советской улице в Гомеле.
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