Сбитая машиной пятилетняя гомельчанка скончалась по дороге в больницу

Вечером 4 мая легковой автомобиль «Ситроен» сбил двух детей на Советской улице в Гомеле.





После столкновения с «Ниссаном» «Ситроен» занесло на тротуар, где он сбил двух детей и врезалась в угол здания. Момент столкновения попал на видео, его опубликовало УВД Гомельского облисполкома.

Пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи, мальчика отпустили после осмотра медиками.