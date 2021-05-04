ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси прекратили вещание три российских телеканала

05.05.2021 06:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Российские телеканалы Russian Music Box, Candy Man и «Мама» прекращают вещание на территории Беларуси, сообщили в Мининформе.

В Беларуси прекратили вещание три российских телеканала
Фото: pixabay.com

Российские телепрограммы Russian Music Box и «Мама» исключены из списка разрешенных к распространению на территории нашей страны по причине окончания срока действия разрешений на вещание. За новым разрешением представители каналов в Мининформ не обращались.

Также истек трехлетний срок действия разрешения на распространение (составляет три года) еще одной российской телепрограммы — Candy Man. В ведомстве уточнили, что данному СМИ в выдаче нового разрешения отказано.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские телеканалы Russian Music Box, Candy Man и «Мама» прекращают вещание на территории Беларуси, сообщили в Мининформе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Справаздача: толькі 3% насельніцтва Зямлі жывуць у краінах з адкрытай грамадзянскай супольнасьцю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by