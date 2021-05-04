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На теннисном турнире в Мадриде Арина Соболенко вышла в четвертьфинал

05.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На теннисном турнире категории WTA-1000 в Мадриде белоруска Арина Соболенко (№7 в мировом рейтинге) вышла в четвертьфинал.


 

В поединке 1/8 финала, который состоялся 4 мая, Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (33) — 6:1, 6:2. Встреча длилась 53 минуты. В четвертьфинале наша соотечественница сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (16).

Турнир Mutua Madrid Open завершится 8 мая. Его призовой фонд составляет 2,5 миллиона евро.
 
 
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На теннисном турнире категории WTA-1000 в Мадриде белоруска Арина Соболенко (№7 в мировом рейтинге) вышла в четвертьфинал.
 
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