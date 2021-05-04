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Фотофакт: трейдер из Минска рассчитался за билет на бизнес-форум тонной зерна

05.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром в Инстаграм аккаунте Антона Короткого, организатора Бизнес-Пробуждения, появились фото и видео грузовика с зерном, который был припаркован у бизнес-офиса в Минске. Как выяснилось, это один из клиентов, занимающийся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции, по бартеру оплатил билет на форум.



Антон Короткий сообщил, что утром позвонил клиент и попросил о встрече. У бизнес-центра, где договорились увидеться, организаторов форума ждал грузовик с зерном. Трейдер признался, что натолкнулся в интернете на новость, что где-то в России такую оплату сочли приемлемой и решил поступить также. Стоимость тонны зерна эквивалентна цене билета категории "Премиум" на форум "Бизнес-Пробуждение".



"Честно, мы опешили. Мы впечатлены креативом и мотивацией попасть на Бизнес-Пробуждение. Мы ценим лояльность клиентов и не смогли отказаться от такой формы оплаты. Именно такой драйв, нестандартность и смелость – вот, что отличает предпринимателя. Мы приняли оплату зерном, хотя просим клиентов не прибегать к таким способам в будущем. Теперь нам придется решить, что делать с зерном", - прокомментировали организаторы, пишет interfax.by.

После нескольких часов переговоров организаторы нашли применение зерну: его примут в Минском зоопарке для корма животных.



Напомним, форум Бизнес-Пробуждение состоится в Минске 29 мая. Генеральный партнер форума – МТБанк. Спикеры – известные бизнесмены и эксперты стран СНГ, среди которых Евгений Черняк, Маргулан Сейсембаев и Федор Овчинников.

Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте. Доступны четыре формата участия.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня утром в Инстаграм аккаунте Антона Короткого, организатора Бизнес-Пробуждения, появились фото и видео грузовика с зерном, который был припаркован у...
 
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