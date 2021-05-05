«Посмотрела 6 раз и не могу остановиться»: кот хотел напасть на хозяйку, но эпично «улетел» и рассмешил соцсети

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, на котором попытка кота напасть на хозяйку с треском провалилась, пишет портал «Ридус».

На кадрах черно-белый питомец забрался на дверь в ожидании хозяйки. Видимо, кот хотел прыгнуть на нее, однако не удержался и улетел вниз.

Видео набрало свыше 200 тысяч просмотров в Instagram.

«Моментальная карма», «Я посмотрела уже шесть раз и не могу остановиться», «Это очень забавное видео», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

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