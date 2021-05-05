Малыши лам, овец и верблюжонок: в Минском зоопарке бэби-бум

Источник материала: ОНТ

В Минском зоопарке бэби-бум. В вольерах со взрослыми животными – малыши лам, овец, а семья верблюдов после нескольких недель расставания воссоединилась.





Почти месяц назад у Яшмы и Васи появился верблюжонок. Виктория – первенец у этой пары горбатых. Они живут в зоопарке уже 4 года и впервые за это время им пришлось расстаться, пока мама ухаживала за малышом. Сегодня родители и их потомство держатся рядом, всё семейство здорово, они много гуляют и все вместе обновляют свои шубы.

В открытых вольерах с козами и овцами настоящий детский сад. То же самое у лам, почти каждый год здесь появляется потомство. Набирается сил и маленький муфлон. Все животные отлично себя чувствуют. Активен медведь, он уже давно вышел из спячки. На весеннем солнце греются тигры и львы, а вот у павлинов, кажется, брачный сезон только начинается.

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