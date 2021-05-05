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Кому нельзя есть редис? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Редис – вкусный и полезный овощ, с которым можно приготовить различные блюда. Тем не менее есть группа людей, которым его не рекомендуется употреблять,
По словам медика, в редисе есть витамины группы В и полезные минеральные вещества. С этим овощем можно делать салаты, однако сначала его необходимо хорошо вымачивать в холодной воде – это позволит избавиться от нитратов, которые могут быть в парниковых овощах.
Несмотря на пользу редиса, есть его можно не всем. По словам диетолога, этот овощ лучше исключить из рациона тем, кто имеет гастрит, обостренную язву, подагру и гиперфункцию щитовидки.
ФОТО: pixabay
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Редис – вкусный и полезный овощ, с которым можно приготовить различные блюда. Тем не менее есть группа людей, которым его не рекомендуется...
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