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Пожилой мужчина научился делать макияж и прически, чтобы помогать своей слабовидящей жене
Источник материала: ОНТ
Житель Канады обратился в школу красоты, чтобы научиться делать макияж и прически. 79-летний мужчина пошел на это ради своей жены – она стала плохо видеть. Трогательную историю
Из-за проблем со зрением 50-летняя супруга мужчины часто обжигается плойкой, когда хочет сделать прическу, и не может накрасить глаза. Муж решил помочь жене и записался на обучение в школу красоты при салоне Hair Design By Britney. Специалисты показали ученику, как завивать волосы плойкой и делать мейкап.
Некоторые сотрудники салона красоты расплакались – любовь мужчины к жене растрогала их до глубины души.
Слабовидящую женщину поступок ее мужа очень впечатлил.
ФОТО: pixabay
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Житель Канады обратился в школу красоты, чтобы научиться делать макияж и прически. 79-летний мужчина пошел на это ради своей жены – она стала плохо видеть....
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