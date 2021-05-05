Пожилой мужчина научился делать макияж и прически, чтобы помогать своей слабовидящей жене

Источник материала: ОНТ

Житель Канады обратился в школу красоты, чтобы научиться делать макияж и прически. 79-летний мужчина пошел на это ради своей жены – она стала плохо видеть. Трогательную историю рассказывает издание Good News Network.

Из-за проблем со зрением 50-летняя супруга мужчины часто обжигается плойкой, когда хочет сделать прическу, и не может накрасить глаза. Муж решил помочь жене и записался на обучение в школу красоты при салоне Hair Design By Britney. Специалисты показали ученику, как завивать волосы плойкой и делать мейкап.

Некоторые сотрудники салона красоты расплакались – любовь мужчины к жене растрогала их до глубины души.

Слабовидящую женщину поступок ее мужа очень впечатлил.

ФОТО: pixabay





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