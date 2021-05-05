Как освобождали от немецкой армии Оршу – город, где взрывчатку маскировали под уголь

Источник материала: ОНТ

На второй день после начала Великой Отечественной войны этот белорусский город на востоке страны, за сотни километров от фронта уже бомбила гитлеровская авиация. Большое значение для захватчиков имел крупный железнодорожный узел Орши.





Всю войну здесь действовало подполье, а партизаны, которые научились взрывчатку маскировать под уголь, пустили не один поезд под откос. О героях, чей подвиг помнят, а памятники ставят не только на главных площадях, но и во дворах жилых домов, – наш репортаж из Орши.

Железнодорожные составы, которые прибывают, в Оршу проезжают мимо памятника Герою Советского Союза – Николаю Заслонову. В годы войны начальник депо в тылу врага возглавил фашистское сопротивление.

Бригада Заслонова за 10 месяцев, пока их хитрость с углём не была раскрыта, успела пустить под откос и взорвать 113 эшелонов. Всего подпольное движение в Орше насчитывало более тысячи участников, действовали диверсионные группы на протяжении всех трёх лет оккупации: нападали на обозы, автоколонны, минировали дороги, подрывали линии связи, мосты, поджигали склады с оружием. Железнодорожники специально выводили из строя тепловозы, помогая остановить продвижение врага на восток.

Оршанский узел имел стратегическое значение. Немецкие самолёты бомбили станцию уже на второй день войны. Остановить врага пытались любой ценой. Оружие, которое потом будет воспето в песнях, впервые обрушит всю свою мощь на противника именно здесь.

Этим летом исполняется 80 лет с момента первого запуска легендарной «Катюши». Случилось это под Оршей, здесь, на лесной опушке возле деревень Гадовичи и Пищулово, и располагалась батарея капитана Флёрова. Цель – оршанский железнодорожный узел, к этому времени он уже был захвачен врагом.

Реактивная артиллерия под Оршей обрушила на врага 112 снарядов, бомбили и переправу через Оршицу. Памятный знак сейчас и на месте первого залпа, мемориальный комплекс миномётной батарее установлен и в городе.

Всю мощь артиллерии под Оршей фашистские захватчики ощутили летом 1944-го. Когда по правому крылу группы армии «Центр» был нанесён контрудар советской армией. К длительной осаде враг готовился, оборонительные сооружения на десятки километров, минные поля.

Именами Героев Советского Союза, подпольщиков, партизан в Орше сегодня названы более 30 улиц. А в новом жилом квартале, в месте, где соединяются сразу три улицы, названные в честь лётчиков, открыли памятный знак и заложили «Аллею лётчиков». Увековечить своего отца решил и местный житель, прямо на территории участка установил уменьшенную копию «У-2» – на таком в годы войны летал его отец.

Героическому подвигу партизан, подпольщиков и советским воинам в годы войны в Орше установлено несколько монументов. Когда этот оборонительный рубеж пал, советским войскам открылся путь на столицу. Спустя несколько десятилетий за мужество и стойкость, проявленные в годы войны, городу был присвоен Орден Отечественной войны I степени.

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