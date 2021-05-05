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В Минске прошло чествование лучших сотрудников МВД

05.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске прошло чествование лучших сотрудников правоохранительной системы. В столичной милиции отметили тех, кто отличился при охране общественного порядка.


Государственные и ведомственные награды, благодарственные письма и очередные звания получили около 50 милиционеров. Они ежедневно обеспечивают мир и спокойствие на минских улицах. В том числе ценой собственного здоровья. Первыми награды получили те, кто пострадал от противоправных действий граждан.

Приятным и нужным подарком стали два десятка служебных автомобилей. Их распределят по всем подразделениям столичной милиции.

Для почетных гостей подготовили показательные выступления. Кроме того, на церемонии опытные сотрудники провели инструктаж молодого пополнения. Задача общая для всех – пресекать любые правонарушения, чтобы каждый из нас чувствовал себя под надёжной охраной.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошло чествование лучших сотрудников правоохранительной системы. В столичной милиции отметили тех, кто отличился при охране общественного порядка. ...
 
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