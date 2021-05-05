|
Просят помочь вычислить афериста: могилевчанин попался на новую уловку мошенников и лишился Br16,5 тыс.
Источник материала: ОНТ
У мошенников появилась новая уловка – они просят людей помочь вычислить афериста, а затем обманным путем лишают их средств. Следователи Могилевской области возбудили два уголовных дела за прошедшие сутки, сообщается в Telegram-канале СК.
30 апреля мошенники позвонили 31-летнему могилевчанину в Viber и сказали, что они являются работниками банка. Затем мужчине предложили принять участие в установлении личности афериста среди сотрудников местного отделения банка.
Таким же путем был обманут 81-летний житель Могилевского района. Пенсионер лишился своих накоплений. Их сумма – свыше Br10,5 тыс.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Просят помочь вычислить афериста: могилевчанин попался на новую уловку мошенников и лишился Br16,5 тыс.
У мошенников появилась новая уловка – они просят людей помочь вычислить афериста, а затем обманным путем лишают их средств. Следователи Могилевской области...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)