ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Просят помочь вычислить афериста: могилевчанин попался на новую уловку мошенников и лишился Br16,5 тыс.

05.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Просят помочь вычислить афериста: могилевчанин попался на новую уловку мошенников и лишился Br16,5 тыс.

У мошенников появилась новая уловка – они просят людей помочь вычислить афериста, а затем обманным путем лишают их средств. Следователи Могилевской области возбудили два уголовных дела за прошедшие сутки, сообщается в Telegram-канале СК. 

30 апреля мошенники позвонили 31-летнему могилевчанину в Viber и сказали, что они являются работниками банка. Затем мужчине предложили принять участие в установлении личности афериста среди сотрудников местного отделения банка. 

Таким же путем был обманут 81-летний житель Могилевского района. Пенсионер лишился своих накоплений. Их сумма – свыше Br10,5 тыс.

ФОТО: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У мошенников появилась новая уловка – они просят людей помочь вычислить афериста, а затем обманным путем лишают их средств. Следователи Могилевской области...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень народзінаў Алеся Шута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by