Смертельное ДТП в Гомеле: машина сбила двух детей – девочка погибла

Источник материала: ОНТ

Гомеле: машина сбила двух детей – девочка погибла" class="one-news__figure-img">

Автомобиль сбил двух 6-летних детей в Гомеле. Девочка умерла, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД облисполкома.

ДТП произошло вечером 4 мая. Citroen под управлением 19-летнего водителя выехал на перекресток на красный свет, затем столкнулся с Nissan. От удара Citroen занесло, машина вылетела на тротуар. Там под колеса авто попали двое 6-летних детей. Девочку спасти не удалось, она умерла. Мальчика врачи отпустили домой после того, как осмотрели.

ФОТО: скриншот из видео

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