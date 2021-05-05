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Смертельное ДТП в Гомеле: машина сбила двух детей – девочка погибла
Источник материала: ОНТГомеле: машина сбила двух детей – девочка погибла" class="one-news__figure-img">
Автомобиль сбил двух 6-летних детей в Гомеле. Девочка умерла,
ДТП произошло вечером 4 мая. Citroen под управлением 19-летнего водителя выехал на перекресток на красный свет, затем столкнулся с Nissan. От удара Citroen занесло, машина вылетела на тротуар. Там под колеса авто попали двое 6-летних детей. Девочку спасти не удалось, она умерла. Мальчика врачи отпустили домой после того, как осмотрели.
ФОТО: скриншот из видео
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Автомобиль сбил двух 6-летних детей в Гомеле. Девочка умерла, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД облисполкома. ДТП произошло вечером 4 мая. Citroen под управлением...
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