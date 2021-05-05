Отдых в Европе: как скоро туристы смогут посетить любимые курорты и что для этого необходимо?

Источник материала: ОНТ

Европейский союз заявляет о скором открытии своих границ для жителей третьих стран. Это означает, что у туристической отрасли, которая получила разрушительный удар от пандемии, появился шанс восстановить свои позиции, а у туристов, в том числе из Беларуси, – надежда на отдых в любимых местах Европы.





Какие условия для въезда прорабатывают еврочиновники и как скоро могут пропасть пограничные барьеры?

Конкретную дату, когда откроются границы ЕС для так называемых необязательных, в том числе и туристических, поездок, в Еврокомисии пока не называют, но сам факт того, что активная работа над правилами въезда началась сейчас, а не в июне, как ожидалось, вселяет оптимизм и в представителей туротрасли, и в тех, кто с нетерпением ждёт возможности отправится в путешествие по европейским маршрутам.

Итак, предварительные условия следующие: в первую очередь страны Евросоюза будут открыты для тех иностранцев, на родине у которых эпидемиологическая обстановка будет названа благоприятной. Это значит, что порог новых заболеваний не должен превышать 25 случаев на 100 тысяч человек, а общая динамика заболеваний должна демонстрировать позитивную тенденцию. Другим условием является вакцинация. Если человек получил вакцину, одобренную Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения, и имеет соответствующий документ, он автоматически получает возможность пересекать границу Евросоюза. Российская вакцина «Спутник V» пока не входит в этот перечень, но рассчитывает получить регистрацию, как только закончится его проверка, которую сейчас осуществляет Европейское медицинское агентство.

При этом у каждой страны ЕС появляется право в одностороннем порядке закрывать свои границы

Внутри ЕС страны готовятся к запуску так называемого «зелёного сертификата». Это цифровой документ, где будет информация о прививке, сведения о перенесённой болезни и наличии антител либо об отрицательном ПЦР-тесте. Наличие такого паспорта даст его обладателям право беспрепятственно перемещаться внутри ЕС.

Для многих стран Европейского союза это действительно жизненно необходимо. Отсутствие туристов и запреты на передвижение сократили обороты европейского туристического сектора на 70%. Под угрозой ликвидации остаются 11 миллионов рабочих мест. Поэтому при первой возможности национальные правительства начинают ослаблять меры. Греция одной из первых в ЕС после шестимесячного локдауна открыла кафе и рестораны. Обслуживать клиентов пока можно лишь на террасах, но местные счастливы и от этого.

С 15 мая Греция хочет открыть границы уже для европейских туристов, в июне планируют снять ограничения власти Италии, на очереди Испания, где туристический поток за время пандемии упал на 90%.

Первое обсуждение рекомендаций для открытия границ ЕС для туристов из третьих стран проходит сегодня, завтра их обсудят послы стран Евросоюза, после чего предложения отправятся на утверждение главам ЕС. В Еврокомиссии надеются, что общие решения будут приняты до конца мая.

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