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Не экономьте на этой вещи! Врач рассказала об опасности некачественных солнцезащитных очков
Источник материала: ОНТ
Весной и летом, чтобы защитить глаза от яркого солнца, необходимо носить солнцезащитные очки. Главное, выбрать качественные. В противном случае можно навредить здоровью,
Татьяна Шилова также развеяла миф о том, что, если очки более темные, они лучше защищают от солнечного света.
Офтальмолог порекомендовала покупать солнцезащитные очки в специализированных магазинах оптики, которые имеют сертификаты на очковые линзы. Выбирать аксессуар нужно не по дизайну, а по качеству линзы.
ФОТО: freepik
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Весной и летом, чтобы защитить глаза от яркого солнца, необходимо носить солнцезащитные очки. Главное, выбрать качественные. В противном случае можно навредить...
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