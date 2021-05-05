Не экономьте на этой вещи! Врач рассказала об опасности некачественных солнцезащитных очков

Источник материала: ОНТ

Весной и летом, чтобы защитить глаза от яркого солнца, необходимо носить солнцезащитные очки. Главное, выбрать качественные. В противном случае можно навредить здоровью, рассказала порталу ridus.ru врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.

Татьяна Шилова также развеяла миф о том, что, если очки более темные, они лучше защищают от солнечного света.

Офтальмолог порекомендовала покупать солнцезащитные очки в специализированных магазинах оптики, которые имеют сертификаты на очковые линзы. Выбирать аксессуар нужно не по дизайну, а по качеству линзы.

ФОТО: freepik













Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram