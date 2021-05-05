Пьяный «бесправник» догнал троллейбус на Маяковского. Оказалось, это уже не первое его нетрезвое вождение

Источник материала: Onliner

На улице Маяковского 43-летний мужчина за рулем Citroen, не рассчитав дистанцию, столкнулся с попутно двигавшимся троллейбусом. Благо в ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ сопроводили виновника аварии на освидетельствование. Оно показало 2,56 промилле алкоголя в его организме.









Оказалось, мужчину уже лишили водительского удостоверения как раз за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А в течение последних двух месяцев его повторно задерживали за езду без прав.

На видео, опубликованном в телеграм-канале столичного ГАИ, мужчина объясняет, что сел за руль нетрезвым «ввиду необходимости», но обещает больше так не делать, так как оплата штрафов ведет «к финансовому краху всей семьи».

— Жена не работает, двое детей. Если я оплачиваю штрафы, то вся семья на коленях... Я виноват! — резюмирует он.