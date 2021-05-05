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Пьяный «бесправник» догнал троллейбус на Маяковского. Оказалось, это уже не первое его нетрезвое вождение

05.05.2021 06:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На улице Маяковского 43-летний мужчина за рулем Citroen, не рассчитав дистанцию, столкнулся с попутно двигавшимся троллейбусом. Благо в ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ сопроводили виновника аварии на освидетельствование. Оно показало 2,56 промилле алкоголя в его организме.

Пьяный «бесправник» догнал троллейбус на Маяковского. Оказалось, это уже не первое его нетрезвое вождение

Пьяный «бесправник» догнал троллейбус на Маяковского. Оказалось, это уже не первое его нетрезвое вождение

Оказалось, мужчину уже лишили водительского удостоверения как раз за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А в течение последних двух месяцев его повторно задерживали за езду без прав.

На видео, опубликованном в телеграм-канале столичного ГАИ, мужчина объясняет, что сел за руль нетрезвым «ввиду необходимости», но обещает больше так не делать, так как оплата штрафов ведет «к финансовому краху всей семьи».

 Жена не работает, двое детей. Если я оплачиваю штрафы, то вся семья на коленях... Я виноват! — резюмирует он.

 
 
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На улице Маяковского 43-летний мужчина за рулем Citroen, не рассчитав дистанцию, столкнулся с попутно двигавшимся троллейбусом. Благо в ДТП никто не пострадал....
 
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