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Пьяный «бесправник» догнал троллейбус на Маяковского. Оказалось, это уже не первое его нетрезвое вождение
Источник материала: Onliner
На улице Маяковского 43-летний мужчина за рулем Citroen, не рассчитав дистанцию, столкнулся с попутно двигавшимся троллейбусом. Благо в ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ сопроводили виновника аварии на освидетельствование. Оно показало 2,56 промилле алкоголя в его организме.
Оказалось, мужчину уже лишили водительского удостоверения как раз за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А в течение последних двух месяцев его повторно задерживали за езду без прав.
На видео, опубликованном в
— Жена не работает, двое детей. Если я оплачиваю штрафы, то вся семья на коленях... Я виноват! — резюмирует он.
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Пьяный «бесправник» догнал троллейбус на Маяковского. Оказалось, это уже не первое его нетрезвое вождение
На улице Маяковского 43-летний мужчина за рулем Citroen, не рассчитав дистанцию, столкнулся с попутно двигавшимся троллейбусом. Благо в ДТП никто не пострадал....
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