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РосСМИ: «Лукашенко выступает с разными заявлениями, порой взаимоисключающими»

05.05.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

РосСМИ: «Лукашенко выступает с разными заявлениями, порой взаимоисключающими»
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ работают в заданной несколькими месяцами ранее тезисной рамке о противостоянии с «коллективным Западом». Субъектом процессов является Россия, а Беларусь – объект или «территория», на которой осуществляются атаки на российскую сферу влияния. При этом у аудитории формируют уверенность в исключительно дружеском отношении российского руководства к Беларуси.

Подчеркивается, что только благодаря постоянной поддержке Москвы в Беларуси получается сдерживать политический кризис и сохранять видимость контроля над ситуацией. Большое внимание уделяется фактам существенного российского присутствия и влияния в военной сфере, безопасности, экономике и здравоохранении.

Аудитории в очередной раз предлагается тезис о слабости и несамостоятельности беларусской власти. Медиа акцентируют внимание и на её «ненадёжности»: демонстрируется попытка Лукашенко затянуть время в интеграционных процессах, не брать на себя дополнительные обязательства политического характера и не выполнять ранее обещанное.

Отдельным сюжетом идёт тема поставок нефтепродуктов. Вначале цитируются слова Головченко, который уверяет, что «санкции США не стали препятствиями для поставок российской нефти» в Беларусь. Но через несколько дней даётся информация о возможном уменьшении объёмов поставок сырья на беларусские НПЗ. При этом «нефтяная тема» не выставляется в ТОП и подаётся как информация, идущая параллельно основной нити освещения беларусского вопроса.

Тем не менее, разнонаправленность заявлений Головченко и руководства «Транснефти» оставляет открытым вопрос – если препятствием поставок нефти в Беларусь стали не санкции, то что же тогда? И хочется напомнить читателям, что цены на топливо в Беларуси привычно и стабильно растут.
 
 
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