Источник материала: UDF





Media IQ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РосСМИ: «Лукашенко выступает с разными заявлениями, порой взаимоисключающими» Медиааналитика.

Российские СМИ работают в заданной несколькими месяцами ранее тезисной рамке о противостоянии с «коллективным Западом». Субъектом процессов является Россия, а Беларусь – объект или «территория», на которой осуществляются атаки на российскую сферу влияния. При этом у аудитории формируют уверенность в исключительно дружеском отношении российского руководства к Беларуси.Подчеркивается, что только благодаря постоянной поддержке Москвы в Беларуси получается сдерживать политический кризис и сохранять видимость контроля над ситуацией. Большое внимание уделяется фактам существенного российского присутствия и влияния в военной сфере, безопасности, экономике и здравоохранении.Аудитории в очередной раз предлагается тезис о слабости и несамостоятельности беларусской власти. Медиа акцентируют внимание и на её «ненадёжности»: демонстрируется попытка Лукашенко затянуть время в интеграционных процессах, не брать на себя дополнительные обязательства политического характера и не выполнять ранее обещанное.Отдельным сюжетом идёт тема поставок нефтепродуктов. Вначале цитируются слова Головченко, который уверяет, что «санкции США не стали препятствиями для поставок российской нефти» в Беларусь. Но через несколько дней даётся информация о возможном уменьшении объёмов поставок сырья на беларусские НПЗ. При этом «нефтяная тема» не выставляется в ТОП и подаётся как информация, идущая параллельно основной нити освещения беларусского вопроса.Тем не менее, разнонаправленность заявлений Головченко и руководства «Транснефти» оставляет открытым вопрос – если препятствием поставок нефти в Беларусь стали не санкции, то что же тогда? И хочется напомнить читателям, что цены на топливо в Беларуси привычно и стабильно растут.