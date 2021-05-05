Источник материала: UDF





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасибо, что не голодаем. ГосТВ находит в каждой памятной дате повод похвалить Лукашенко Медиааналитика.

Практически каждая праздничная или памятная дата используется госТВ в идеологических целях — для прославления Лукашенко, курса государства или проведения необходимых исторических параллелей. На прошлой неделе пришла очередь Пасхи и Первомая, но продолжалось освещение и годовщины Чернобыля.С Лукашенко связывались не только достижения чернобыльских регионов, но и порядок на селе, продовольственная безопасность. Госканалы противопоставляли отечественную «технологическую диктатуру» провалам и проблемам за рубежом, которые чреваты массовым голодом.В рамках информационной кампании против «заговорщиков» выходили новые сюжеты, комментарии провластных колумнистов и иностранных спикеров, которые находили параллели и единый замысел у белорусских событий с примерами протестов, революций в других странах. При этом даже сюжеты против Тихановского пытались увязать с генеральной темой последнего «заговора».Госканалы вновь настаивали на огромном эффекте от выпущенных ими фильмов про заговор. Они же возмущались из-за неправильной реакции негосударственных СМИ и оппонентов на официальные расследования. Их обвиняли в попытке преуменьшить или дискредитировать выводы КГБ и госТВ.В ответ на несостоявшийся переворот началась новая кампания демонстрации верности силовиков, которые записали ролик для СТВ, где обещали защитить своего лидера. От Карпенкова и ведущих звучали и физические угрозы в отношении «кровожадной оппозиции». ГосТВ призывало к бдительности, чтобы не допустить повторения прошлогодних протестов.Реформаторская повестка иногда возникала в связи с подготовкой изменения Конституции, частой темой цифровизации экономики и госуправления, улучшением инвестклимата. Иногда госканалы допускают появление скриншотов из других СМИ, в том числе негосударственных, в эфире, но это делается сугубо в полемических целях.