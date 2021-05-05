ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасибо, что не голодаем. ГосТВ находит в каждой памятной дате повод похвалить Лукашенко

05.05.2021 06:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Спасибо, что не голодаем. ГосТВ находит в каждой памятной дате повод похвалить Лукашенко
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.

Практически каждая праздничная или памятная дата используется госТВ в идеологических целях — для прославления Лукашенко, курса государства или проведения необходимых исторических параллелей. На прошлой неделе пришла очередь Пасхи и Первомая, но продолжалось освещение и годовщины Чернобыля.

С Лукашенко связывались не только достижения чернобыльских регионов, но и порядок на селе, продовольственная безопасность. Госканалы противопоставляли отечественную «технологическую диктатуру» провалам и проблемам за рубежом, которые чреваты массовым голодом.

В рамках информационной кампании против «заговорщиков» выходили новые сюжеты, комментарии провластных колумнистов и иностранных спикеров, которые находили параллели и единый замысел у белорусских событий с примерами протестов, революций в других странах. При этом даже сюжеты против Тихановского пытались увязать с генеральной темой последнего «заговора».

Госканалы вновь настаивали на огромном эффекте от выпущенных ими фильмов про заговор. Они же возмущались из-за неправильной реакции негосударственных СМИ и оппонентов на официальные расследования. Их обвиняли в попытке преуменьшить или дискредитировать выводы КГБ и госТВ.

В ответ на несостоявшийся переворот началась новая кампания демонстрации верности силовиков, которые записали ролик для СТВ, где обещали защитить своего лидера. От Карпенкова и ведущих звучали и физические угрозы в отношении «кровожадной оппозиции». ГосТВ призывало к бдительности, чтобы не допустить повторения прошлогодних протестов.

Реформаторская повестка иногда возникала в связи с подготовкой изменения Конституции, частой темой цифровизации экономики и госуправления, улучшением инвестклимата. Иногда госканалы допускают появление скриншотов из других СМИ, в том числе негосударственных, в эфире, но это делается сугубо в полемических целях.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем дальше, тем страшнее. Мнение доктора юридических наук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by