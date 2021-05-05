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Что предлагается?

Что не так в поправках?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем дальше, тем страшнее. Мнение доктора юридических наук Кое-что намного страшнее, чем сомнительный заговор.

На фоне сенсации о подготовке заговора против Александра Лукашенко как-то отходит в сторону информация о принятии Палатой представителей законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Между тем, по последствиям, которые могут наступить после его вступления в силу, это намного страшнее, чем сомнительный заговор.Изучение вопроса позволяет отметить, что работа над данным законопроектом осуществлялась Национальным центром законодательства и правовых исследований с лета прошлого года по поручению главы государства.Как рассказал в интервью директор вышеуказанного Центра Вадим Ипатов, одной из задач обновления уголовного законодательства была либерализация уголовной ответственности. Он привел ряд примеров декриминализации составов преступлений, снижения размера наказаний, введения штрафов вместо лишения свободы.Однако под оболочкой этой либерализации скрываются поправки, ужесточающие наказание по многим составам преступлений. К примеру, за незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, если это причинило существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина или его близким. Понятное дело, что речь идет о защите данных о «силовиках» и других представителях власти.Под уголовную ответственность могут попасть владельцы интернет-ресурсов, не зарегистрированных в качестве сетевого издания, если в сети будет размещена информация, запрещенная к распространению, и если это будет сделано в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение (ст.198-1 УК).Несмотря на то, что в апреле 2016 г. в Уголовный кодекс были включены статья 361-1 («Создание экстремистского формирования»), статья 361-2 («Финансирование деятельности экстремистского формирования») и статья 361-3 «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию»), в законопроекте предлагается усилить ответственность за экстремизм и его проявления. Наряду с создателями и руководителями организаций, признанных экстремистскими, будут нести ответственность и рядовые члены, причем, на немалый срок — от двух до шести лет лишения свободы. В статье 361-2 УК появится новая часть о повторном совершении преступлении, предварительном сговоре или использовании служебных полномочий, что усиливает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.В УК предлагается включить статью 361-4 УК («Содействие экстремистской деятельности») и статью 361-5 УК («Прохождение обучения или иное содействие экстремистской организации»). За «содействие» устанавливается такая же ответственность, как и за участие в организации, а за «прохождение обучения» могут наказать ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.Удивительно, что предусматривается уголовное наказание даже за неисполнение судебного решения о признании какой-либо организации экстремистской (423-1 УК). Санкция — до трех лет лишения свободы.В новой редакции излагается статья 369-1 УК об ответственности за распространении заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в сети Интернет. Санкции за подобное свободомыслие — до четырех лет лишения свободы.Предлагается усилить ответственность за призывы к захвату власти, а также за обращение к иностранному государству с такими призывами (ст.361 УК). За те же действия с использованием Интернета наказание может составить до 7 лет лишения свободы.Ужесточаются санкции по распространенной статье 342 УК («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Санкции вырастут до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.И самое примечательное: в УК может появиться статья 342-2 («Неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий»). По ней гражданин может получить до трех лет лишения свободы, если в течение года дважды привлекался к административной ответственности по статье 24.23 КоАП (раньше — 23.34), а затем снова нарушил порядок проведения массового мероприятия.Если оценивать представленный законопроект, то многие его положения идут вразрез с нормами Конституции и законов Республики Беларусь. Так, ст.2 Конституции провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью общества и государства. При этом государство должно создавать условия для свободного и достойного развития личности. Согласно ст.21 Конституции, гражданину гарантируются все права и свободы. Ограничение прав и свобод личности допускается лишь в исключительных случаях (ст.23). Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности (ст.25).В Уголовном кодексе в качестве принципов уголовной ответственности закрепляются справедливость и гуманизм (ст.3). Это означает, что наказание должно устанавливаться с учетом характера и степени общественной опасности, обстоятельств его совершения и личности виновного. Однако вопреки этим положениям разработчики поправок произвольно увеличивают сроки наказания по действующим статьям УК, исходя, видимо, из политической целесообразности.Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (в редакции Закона от 17 июля 2018 г.) устанавливает, что придание обратной силы правовому акту не допускается, если он предусматривает введение или усиление ответственности граждан за действия, которые на момент их совершения не влекли указанной ответственности или влекли более мягкую ответственность (ч.2 ст.66).В нашем случае это относится ко всем вышеперечисленным поправкам в УК, поскольку они незаконно и необоснованно усиливают ответственность граждан. Очевидно, что такая практика законотворчества содержит признаки должностных преступлений, что влечет за собой признание этих правовых норм ничтожными.Проведенный анализ убеждает меня в том, что одобренные Палатой представителей поправки в УК и УПК являются репрессивными и политически мотивированными. Они нацелены на граждан, не согласных с политикой нынешней власти.На мой взгляд, в новых условиях необходимо переработать Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы и сделать их гуманными и справедливыми. В результате мы сможем снизить преступность, разгрузить тюрьмы и колонии. И главное — восстановить человеческое отношение к людям, в том числе совершившим преступление.