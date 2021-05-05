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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американцы уходят из Афганистана. И это проблема для Кремля Пока в Москве радостно зубоскалят на тему американского поражения в Афганистане, в соседних с этой страной столицах совсем невесело.

Пока в Москве радостно зубоскалят на тему американского поражения в Афганистане, в соседних с этой страной столицах совсем невесело. Талибы, будучи религиозно-политической силой, вряд ли видят себя в роли парламентской партии, которая борется за власть на выборах. Тем более, если на них голосуют женщины!Сокращение американского присутствия в Афганистане идет уже довольно длительное время. На пике в этой стране было порядка 100 тыс. солдат, сейчас — 2,5 тыс. Есть еще союзники. Но это в общем до 7,5 тыс. В последнее время западное военное присутствие в Афганистане ограничивалось вопросами обеспечения, обучения и воздушной поддержки афганской армии. Формально Вашингтон оставляет после себя силы безопасности афганского правительства, численностью свыше 350 тыс. человек (армия и полиция). По крайней мере, на бумаге.Но есть одна проблема — деньги. Афганское правительство критически зависит от помощи иностранных государств, чтобы свести бюджет. В экономическом плане Афганистан не способен оплачивать текущие потребности за счет собственной экономики. Дефицит гигантский, в иные годы речь шла о 17 млрд долларов. Вместе с западными солдатами из Афганистана уйдут и западные деньги. Без денег нет армии, без армии невозможно вести войну. Это уже было, когда Россия в бытность президентом Бориса Ельцина перестала оказывать поддержку правительству Мухаммада Наджибуллы. Власть которого рухнула, когда стало нечем и не на что заправлять танки.И вот тут кроется вызов для соседей Афганистана. В первую очередь для Ирана и Китая: им что-то придется делать с этим беспокойным краем. Иначе страна может обрушиться в хаос. А воспользуются этим в первую очередь разного рода религиозные радикалы, по сравнению с которыми талибы будут выглядеть вполне приличными парнями.Уходя из Афганистана, американцы перекладывают груз за дальнейшее будущее этой страны на своих соперников из Пекина и Тегерана. Будут последние поддерживать в необходимых объемах афганское правительство, или нет — в любом случае для них это создает огромную проблему. Поддержка официального Кабула потребует денег. Крах афганского правительства из-за отсутствия внешней поддержки создаст не очаг, а вулкан нестабильности для Китая и Ирана. Что опять-таки потребует от них расходов и усилий. А это означает, что меньше ресурсов останется для соперничества с Вашингтоном.Но одновременно это и серьезный вызов для Москвы, который грозит обнулить и так сокращающееся российское влияние в Центральной Азии. России придется или серьезно наращивать свою поддержку странам региона, вплоть до отправки войск в случае неблагоприятного развития обстановки (угроза похода исламистов на север за Пяндж и Амударью). Или смириться с тем, что в регионе появятся другие войска. Китайские, иранские или турецкие. А вслед за военным присутствием приходит и присутствие политическое. Не сразу, конечно.Но на интеграционных проектах под российской эгидой типа ЕАЭС и ОДКБ после этого можно будет поставить жирный крест.Невозможно уверенно утверждать, является ли решение о выводе американских войск из Афганистана умыслом на создание точки напряжения для соперников США. Или же это продиктовано внутренними соображениями и желанием прекратить бессмысленную для Америки войну. Но то, что таким образом вольно или невольно Вашингтон вынуждает напрячься своих основных соперников — факт. Ну а нам остается только наблюдать издалека за дальнейшим развитием ситуации.