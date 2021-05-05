|
История белорусского терроризма: от крысы в ведре до 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами
Источник материала: UDF
Автор настоящей статьи исключением не является. Поводов для того, чтобы круто изменить свою жизнь, предостаточно. На первый взгляд, все они яйца выеденного не стоят. Кто бы еще год назад мог предположить, что наличие в квартире погреба (автор живет на первом этаже стандартной девятиэтажки), может служить отягчающим обстоятельством. А склонность ходить по квартире в шортах камуфляжной раскраски? Неспроста эта склонность. Ох, неспроста! От нее до желания взять в руки гранатомет — один шаг.
Но это цветочки. С Александром Федутой и Григорием Костусевым автор знаком лично. Более того, с предателем Федутой он работал в конце 90-х в одной подозрительной конторе, маскирующуюся под «Белорусскую деловую газету». Полагаю, сей факт биографии автора известен наследникам Железного Феликса.
Преступные замыслы не возникают из ничего и не пропадают бесследно. Согласно Википедии, Александр Федута — советский и белорусский политический деятель, литературовед и политолог. Кандидат филологических наук, доктор гуманитарных наук (Польша) по специализации «литературоведение».
«Ну, и что?», — пожмет плечами неискушенный читатель. «Ну, и ничего», — ответил бы автор, своей странички в Википедии не удостоенный. Но он так не ответит, ибо страничку Федуты дочитал до конца, и ему известно, что диссертация организатора провалившегося военного путча посвящена «Проблеме читателя в творческом сознании А. С. Пушкина».
Нам сверху видно все
Для белорусов, чьи знания литературы ограничиваются школьным курсом, иных ассоциаций, кроме чудного мгновения и крестьянина, торжествующего по поводу обновления санного пути, имя Пушкина не вызывает. И напрасно. События лета-осени 2020 г. заставляют отказаться от подобного верхоглядства.
Пушкин — друг главных предателей России XIX века, декабристов. Тот самый Пушкин, который на вопрос Николая I: «Принял бы он участие в восстании декабристов, если бы был в Петербурге?» будто бы ответил: «Да, принял бы».
Неопубликованная X глава «Евгения Онегина» есть ни что иное, как инструкция по организации военного переворота и физическому устранению первого лица государства. Для сомневающихся приведу фрагмент из XV-й строфы:
«Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал».
На смену кинжалу пришли «150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами». Против такой силы, способной дойти «до Минска от Литвы за 3 часа», ни одна армия мира не устоит. «Полонезы» нервно урчат моторами в стороне.
Напомню, танковым клиньям Гудериана в 41-м на подобный переход потребовалась 6 суток. Кому как не историку, доктору юридических наук, профессору Станиславу Князеву не знать об этом.
150 ВНЕ-ДО-РОЖ-НИ-КОВ! — Это вам не шило в мешке и не иголка в стоге сена. Республика Беларусь по праву входит в число космических держав. Нам сверху видно все, вплоть до номеров на внедорожниках, тех самых внедорожниках, которые в 2011 г. гонялись за Каддафи по пустыне.
То ли еще будет!
«Ты помнишь, как все начиналось. Все было впервые и вновь», — пел лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Тот, кто полагает, что история современного белорусского терроризма начинается в 2006 г. с крысы в ведре, ошибается.
Воспользуемся машиной времени. Помощь российского барда для этого не понадобится. 16 июня 1994 г., 24-м километр автодороги Витебск-Лиозно. «… в автомашину «Мерседес», в которой ехал он (Титенков И.И.), Лукашенко А.Г. и народный депутат Шейман В.В., было произведено два выстрела из обогнавшего их неустановленного автомобиля, одним из которых была повреждена левая задняя дверь автомобиля» (цитата из Справки по уголовному делу).
Нет смысла утомлять читателей подробностями. Однако еще одна цитата не помешает: «Следственным экспериментом, проведенным 17.06.94 старшим следователем по особо важным делам СО КГБ РБ Таргонским В.М., с участием главного эксперта НКЦ МВД РБ Самца А.Г., установлено, что обстрел автомашины «Мерседес», в которой ехали народные депутаты Лукашенко А.Г. и другие, из салона обгонявшей их автомашины при условиях, изложенных свидетелями Титенковым И.И. и Шейманом В.В., невозможен…»
«Ну, и что?», — пожмет плечами неискушенный читатель. «Ну, и ничего». Информационная птичка по имени «Фейк» вылетела, а большего от нее и не требовалось.
«Опыт — сын ошибок трудных». Автор просит прощения за очередную цитату пока еще не запрещенного в Беларуси лучшего друга российских террористов. От инсценировки покушения через крысу в ведре и схроны с заточками «Белого легиона черных душ» к 150 внедорожникам с крупнокалиберными пулеметами — таков путь, проделанный за 27 лет. То ли еще будет!
Но кто его проделал? Правда — наиболее устраивающая версия и не более того. У председателя КГБ Степана Сухоренко, лично изъявшего ведро и дохлую крысу у безымянного террориста, своя правда. Кто только над ней не потешался в 2006 г. У профессора Князева — своя правда.
Но в полку желающих потешаться поубавилось. Опыт — сын ошибок трудных — подсказывает, что Белорусская модель в своем стремительном развитии дна еще не достигла, и потому черта под списком ее «бенефициаров» не подведена.
***
Повторение — мать учения. Белорусская модель со дня ее основания затачивалась не на генерацию прибыли, а на устранение угроз. Всех и не перечислишь. Угрозы делятся на внутренние и внешние. Самые опасные возникают на стыке, когда внешние завистники наших успехов находят отщепенцев внутри страны.
Без внешнего финансирования у современного белорусского терроризма не было бы шансов преодолеть уровень дохлых крыс и заостренных кусков арматуры. Сегодня же масштаб поддержки отщепенцев виден из космоса!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История белорусского терроризма: от крысы в ведре до 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами
«Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)