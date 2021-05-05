Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство России запретило летом вывозить из страны гречку С 5 июня по 31 августа.

Правительство России временно — с 5 июня по 31 августа — запретило вывозить из страны гречиху, крупу из гречихи грубого помола и обрушенное (очищенное) гречневое зерно. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.В конце апреля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи в 2021 году.В Минсельхозе связывали поручение Белоусова с тем, что на внешних рынках возник повышенный спрос на гречиху, что может привести к росту цен в России. Средняя цена на гречиху с 1 января по 30 марта 2021 года, по данным министерства, выросла на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 571,2 доллара за тонну.По данным Росстата, с 1 по 26 апреля 2021 года цены на гречку в России выросли на 2,2%, а с начала года — на 4,4%.В конце апреля «Ведомости» сообщили, что продуктовые сети и поставщики обсуждают планы повысить закупочные цены на крупы, в том числе на гречку.