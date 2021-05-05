|
Правительство России запретило летом вывозить из страны гречку
Источник материала: UDF
В конце апреля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил министерствам подготовить и представить предложения по сокращению экспорта гречихи в 2021 году.
В Минсельхозе связывали поручение Белоусова с тем, что на внешних рынках возник повышенный спрос на гречиху, что может привести к росту цен в России. Средняя цена на гречиху с 1 января по 30 марта 2021 года, по данным министерства, выросла на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 571,2 доллара за тонну.
По данным Росстата, с 1 по 26 апреля 2021 года цены на гречку в России выросли на 2,2%, а с начала года — на 4,4%.
В конце апреля «Ведомости» сообщили, что продуктовые сети и поставщики обсуждают планы повысить закупочные цены на крупы, в том числе на гречку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 5 июня по 31 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)