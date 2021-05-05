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Посмотрите, какой странный лед сняли на видео дайверы на Байкале (и поплавали в нем)
Источник материала: Tut.by
Очень необычное видео сняли дайверы на озере Байкал. Ролик был опубликован в Telegram-канале
На видео мужчины в гидрокостюмах плывут по Байкалу, поверхность которого покрыта непривычного вида льдом. Он выглядит как скопление больших ледяных игл, и при контакте издает звук, напоминающий хруст стекла.
Лед может принимать такую причудливую форму из-за перепадов температуры. Его структура меняется, и ледяные глыбы рассыпаются на множество острых фрагментов. Выглядит это явление очень впечатляюще.
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Лед может принимать такую форму из-за перепадов температуры.
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