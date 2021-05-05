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«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Определился первый
К гостевой победе над «ПСЖ» (2:1) «горожане» добавили домашнюю викторию — 2:0. Голами отметился Рияд Марез (11-я, 63-я).
Таким образом, один из богатейших клубов Старого света впервые в истории сыграет в финале
В среду в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» во втором полуфинале «Челси» сойдется с «Реалом» (первая встреча завершилась в ничью — 1:1).
Гол на чужом поле дает некоторое преимущество «аристократам», о чем свидетельствуют коэффициенты букмекеров:
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по минскому времени.
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Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
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