Скидки на туры, жилье и трансфер. Какие карты предлагают банки для поездок

Название банка, карта В чем особенность Стоимость и срок действия

Беларусбанк,

Masterсard World «Карт-бланш» 1. Кэшбек 2% на бронь отелей, покупку билетов на самолет, поезд или автобус. При покупке билетов на БЖД — возврат 5%. 2. Кэшбек 0,5% от покупок в Беларуси и 1% от всех покупок за рубежом. В магазинах-партнерах — манибек до 12%. 3. Скидка 7% на поездки и перевозку багажа в (из) аэропорта «Минск» при обращении в «Службу такси 157». 4. Снятие наличных в банкоматах за границей со сниженной комиссией на 1,5%. 5. 15% скидка на оформление договора страхования от травм «Экспресс». Оформление в учреждении банка — 70 BYN, удаленно — 60 BYN. Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ,

Visa Rewards/ Visa Gold/ Visa Signature «Travel» 1. Скидка 5% на покупки в Duty Free в аэропорту «Минск», на услуги в «Аэротрэвел», 6% — в «СМОК ТРАВЕЛ» (Visa Rewards), для Visa Gold — в «Аэротрэвел» тоже 6%, для Visa Signature — в «Аэротрэвел» 7%. 2. Начисляются баллы от покупок (до 5%), которые потом можно обменять на промокоды и скидки в рамках программы лояльности UP4U. 3. Сниженный процент за снятие наличных за границей. Для карт Visa Gold и Visa Signature: 4. Бесплатная услуга «Автоподдержка», которая обеспечивает получение быстрой помощи при возникновении непредвиденной ситуации на дороге. 5. Предоставляется круглосуточная защита из любой точки мира от непредвиденных ситуаций и консультации, в том числе по медицинским вопросам. Для Visa Signature: 6.4 бесплатных посещения бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key, скидка 12% на отели Agoda.com и 8% на Hotels.com. 7.Страхование от Visa: (защита здоровья, личного имущества, от непредвиденных расходов, компенсация юридических расходов и т.д.), а также программы «Защита покупок» и «Расширенная гарантия». 8.Приоритетный сервис в аэропорту «Минск» 9. Программа «Консьерж-сервис» и глобальная Служба поддержки клиентов. Visa Rewards за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 20 BYN, удаленно — 15 BYN. Два последующих — 15 BYN ежегодно. Visa Gold за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 60 BYN, удаленно — 50 BYN. Два последующих — 25 BYN ежегодно. Visa Signature за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 190 BYN, удаленно — 170 BYN. Два последующих — 95 BYN ежегодно.

Белинвестбанк,

Visa Gold/Mastercard Gold «Вояж» 1.Минимальная комиссия при снятии наличных в банкоматах за рубежом — 1.5% 2. Экстренная выдача наличных и экстренная замена карточки. 3. Специальные скидки и предложения в рамкам программы «Скидочный клуб». Например, 5% в туристическом агентстве «Магеллан». 10% в прокате машин Europcar, 10−20% в AVIS & Budget Group (аренда авто, лизинг и обслуживание автопарка). 4. Чехол для карточки в подарок Карту можно выпустить на заготовке из экологического биоразлагаемого пластика (Bio). За весь срок обслуживания при оформлении в банке — 110 BYN, удаленно — 95 BYN. За Bio-карту доплата 1 BYN. Срок действия — 3 года.

Белорусский народный банк,

Visa Gold «Travel» 1. Бесплатное снятие наличных в кассах и банкоматах банка и банков-нерезидентов. Консьерж-сервис Gold 2. Экстренная выдача карты или выдачи наличных в случае утери карточки за границей. 3. Подключение опции кэшбек 0,5% (к карте в BYN). 4. Можно выпустить доп. карточки уровня Gold со скидкой 5. Проценты на остаток для счетов в EUR, USD — 0,2%, для счетов в BYN — 2.5% При оформлении в приложении 50 BYN (по акции) за весь срок (2 года).

БПС-Сбербанк,

Mastercard World ComPass/ Mastercard World ComPass Premium 1. Подключение пакетов «Автопомощь на дороге» на специальных условиях (за доп. плату). 2.Мильная программа лояльности ITravelClub. Кэшбек до 0,9%. За каждый потраченный 1 EUR начисляется 1 бонусная миля (мили потом можно тратить на itravelclub.by). 3. Специальные предложения от страховой компании «Евроинс» (скидки до 10%). 4. Скидки от «СМОК ТРАВЕЛ» при покупке тура — 5%; 5. Скидки от v1za.by и shengenviza.by на услугу «Помощь в оформлении визы». 6. Консьерж-Сервис. Личный ассистент, который выполняет поручения клиента в любое время суток. 7. Lounge Key (доступ в более чем в 1000 lounge-залов ожидания аэропортов мира) по карте Premium. Mastercard World ComPass — 50/90/120 BYN за ½/3 года. Premium — 150/220/300 BYN за ½/3 года.

БТА Банк,

Карта Умного путешественника Visa Platinum 1. Доступ в бизнес-залы от LoungeKey. 2. Бесплатная упаковка багажа. 3. Договор медицинского страхования. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу; задержки или отмены авиарейса; страхование багажа. 4. Скидка 50% при оплате поездок в аэропорт и обратно. 5. Расширенная гарантия на приобретенные товары 6. 0,2% годовых на остаток. 150 USD/EUR за 3 года.

Идея Банк,

MasterCard World PartyСard Кэшбэк 5% в первые 3 месяца, потом — 2% в, например, ресторанах, барах; в такси, на билеты на поезда, метро, автобусы; в Аэрофлоте; на туристические достопримечательности и выставки; на каршеринг и др. Годовой (бонусный) кэшбэк 7% от суммы выплаченного. 1.25 BYN в месяц при оформлении онлайн или 15 BYN в год при оформлении в банке. Срок действия — 3 года.

МТБанк,

Mastercard Black Edition «Hello, world!» 1. За покупки в Беларуси и за рубежом начисляются мили (до 10% от суммы), которые потом можно использовать для покупки билетов на tickets.by. 1 миля=1 рубль. 2. LoungeKey. Привилегии в более 1000 аэропортах мира. 3. Бесплатное оформление страховки. Она действует во все страны мира, кроме США, Канады, Австралии, Японии и Израиля. 4. 500 МБ интернет-трафика в роуминге от А1 в подарок. 5. Привилегии в аэропорту Минска, свободный доступ в бизнес-залы. 6. Трансфер в аэропорт по спец.цене. 60 BYN за 2 года и плата за сервисное обслуживание — 10 BYN в месяц. Плата за обслуживание не взимается, если сумма безналичных операций более 700 BYN в месяц.