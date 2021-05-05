Скидки на туры, жилье и трансфер. Какие карты предлагают банки для поездок

Впереди большие выходные (и, в принципе, лето), и многие, наверняка, собираются в путешествие по Беларуси, или за границу. Банки предлагают для таких целей специальные карты для поездок с кэшбеком и скидками на туры, транспорт, жилье, развлечения и так далее. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть такие карты, их преимущества и стоимость.
В таблице собраны личные дебетовые карты, которые создавались специально для использования в путешествиях. От банка отобрана одна наиболее подходящая карта (если таких несколько).
Название банка, карта
В чем особенность
Стоимость и срок действия
Беларусбанк,
Masterсard World «Карт-бланш»
1. Кэшбек 2% на бронь отелей, покупку билетов на самолет, поезд или автобус. При покупке билетов на БЖД — возврат 5%.
2. Кэшбек 0,5% от покупок в Беларуси и 1% от всех покупок за рубежом. В магазинах-партнерах — манибек до 12%.
3. Скидка 7% на поездки и перевозку багажа в (из) аэропорта «Минск» при обращении в «Службу такси 157».
4. Снятие наличных в банкоматах за границей со сниженной комиссией на 1,5%.
5. 15% скидка на оформление договора страхования от травм «Экспресс».
Оформление в учреждении банка — 70 BYN, удаленно — 60 BYN.
Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ,
Visa Rewards/ Visa Gold/ Visa Signature «Travel»
1. Скидка 5% на покупки в Duty Free в аэропорту «Минск», на услуги в «Аэротрэвел», 6% — в «СМОК ТРАВЕЛ» (Visa Rewards), для Visa Gold — в «Аэротрэвел» тоже 6%, для Visa Signature — в «Аэротрэвел» 7%.
2. Начисляются баллы от покупок (до 5%), которые потом можно обменять на промокоды и скидки в рамках программы лояльности UP4U.
3. Сниженный процент за снятие наличных за границей.
Для карт Visa Gold и Visa Signature:
4. Бесплатная услуга «Автоподдержка», которая обеспечивает получение быстрой помощи при возникновении непредвиденной ситуации на дороге.
5. Предоставляется круглосуточная защита из любой точки мира от непредвиденных ситуаций и консультации, в том числе по медицинским вопросам.
Для Visa Signature:
6.4 бесплатных посещения бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key, скидка 12% на отели Agoda.com и 8% на Hotels.com.
7.Страхование от Visa: (защита здоровья, личного имущества, от непредвиденных расходов, компенсация юридических расходов и т.д.), а также программы «Защита покупок» и «Расширенная гарантия».
8.Приоритетный сервис в аэропорту «Минск»
9. Программа «Консьерж-сервис» и глобальная Служба поддержки клиентов.
Visa Rewards за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 20 BYN, удаленно — 15 BYN. Два последующих — 15 BYN ежегодно.
Visa Gold за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 60 BYN, удаленно — 50 BYN. Два последующих — 25 BYN ежегодно.
Visa Signature за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 190 BYN, удаленно — 170 BYN. Два последующих — 95 BYN ежегодно.
Белинвестбанк,
Visa Gold/Mastercard Gold «Вояж»
1.Минимальная комиссия при снятии наличных в банкоматах за рубежом — 1.5%
2. Экстренная выдача наличных и экстренная замена карточки.
3. Специальные скидки и предложения в рамкам программы «Скидочный клуб». Например, 5% в туристическом агентстве «Магеллан». 10% в прокате машин Europcar, 10−20% в AVIS & Budget Group (аренда авто, лизинг и обслуживание автопарка).
4. Чехол для карточки в подарок
Карту можно выпустить на заготовке из экологического биоразлагаемого пластика (Bio).
За весь срок обслуживания при оформлении в банке — 110 BYN, удаленно — 95 BYN. За Bio-карту доплата 1 BYN.
Срок действия — 3 года.
Белорусский народный банк,
Visa Gold «Travel»
1. Бесплатное снятие наличных в кассах и банкоматах банка и банков-нерезидентов.
Консьерж-сервис Gold
2. Экстренная выдача карты или выдачи наличных в случае утери карточки за границей.
3. Подключение опции кэшбек 0,5% (к карте в BYN).
4. Можно выпустить доп. карточки уровня Gold со скидкой
5. Проценты на остаток для счетов в EUR, USD — 0,2%, для счетов в BYN — 2.5%
При оформлении в приложении 50 BYN (по акции) за весь срок (2 года).
БПС-Сбербанк,
Mastercard World ComPass/ Mastercard World ComPass Premium
1. Подключение пакетов «Автопомощь на дороге» на специальных условиях (за доп. плату).
2.Мильная программа лояльности ITravelClub. Кэшбек до 0,9%. За каждый потраченный 1 EUR начисляется 1 бонусная миля (мили потом можно тратить на itravelclub.by).
3. Специальные предложения от страховой компании «Евроинс» (скидки до 10%).
4. Скидки от «СМОК ТРАВЕЛ» при покупке тура — 5%;
5. Скидки от v1za.by и shengenviza.by на услугу «Помощь в оформлении визы».
6. Консьерж-Сервис. Личный ассистент, который выполняет поручения клиента в любое время суток.
7. Lounge Key (доступ в более чем в 1000 lounge-залов ожидания аэропортов мира) по карте Premium.
Mastercard World ComPass — 50/90/120 BYN за ½/3 года.
Premium — 150/220/300 BYN за ½/3 года.
БТА Банк,
Карта Умного путешественника Visa Platinum
1. Доступ в бизнес-залы от LoungeKey.
2. Бесплатная упаковка багажа.
3. Договор медицинского страхования. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу; задержки или отмены авиарейса; страхование багажа.
4. Скидка 50% при оплате поездок
в аэропорт и обратно.
5. Расширенная гарантия
на приобретенные товары
6. 0,2% годовых на остаток.
150 USD/EUR за 3 года.
Идея Банк,
MasterCard World PartyСard
Кэшбэк 5% в первые 3 месяца, потом — 2% в, например, ресторанах, барах; в такси, на билеты на поезда, метро, автобусы; в Аэрофлоте; на туристические достопримечательности и выставки; на каршеринг и др.
Годовой (бонусный) кэшбэк 7% от суммы выплаченного.
1.25 BYN в месяц при оформлении онлайн или 15 BYN в год при оформлении в банке.
Срок действия — 3 года.
МТБанк,
Mastercard Black Edition «Hello, world!»
1. За покупки в Беларуси и за рубежом начисляются мили (до 10% от суммы), которые потом можно использовать для покупки билетов на tickets.by. 1 миля=1 рубль.
2. LoungeKey. Привилегии в более 1000 аэропортах мира.
3. Бесплатное оформление страховки. Она действует во все страны мира, кроме США, Канады, Австралии, Японии и Израиля.
4. 500 МБ интернет-трафика в роуминге от А1 в подарок.
5. Привилегии в аэропорту Минска, свободный доступ в бизнес-залы.
6. Трансфер в аэропорт по спец.цене.
60 BYN за 2 года и плата за сервисное обслуживание — 10 BYN в месяц. Плата за обслуживание не взимается, если сумма безналичных операций более 700 BYN в месяц.
Технобанк,
Visa Global Card
1. Снятие 1000 USD в месяц за рубежом без комиссии, больше — 2,5% от суммы, мин. 6 BYN.
2. Кэшбек до 5% от покупок за границей и на иностранных сайтах.
3. Автоматическое оформление чеков Tax Free, возврат до 19% НДС.
4. До 5% на все туры при покупке путевки в «Алатан Тур», на туры в Испанию от туроператора «PeaceTour», на все авиа- и автобусные туры, следующие из Минска за границу от «ВнешИнтурист».
5. Скидка 10−20% на посещение курсов «Streamline». 20% на консультационные услуги по образовательным программам за рубежом.
6. Скидка до 15% по разным видам страхования от «Белнефтестрах».
2 BYN ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
Название банка, карта
В чем особенность
Стоимость и срок действия
Беларусбанк,
Masterсard World «Карт-бланш»
1. Кэшбек 2% на бронь отелей, покупку билетов на самолет, поезд или автобус. При покупке билетов на БЖД — возврат 5%.
2. Кэшбек 0,5% от покупок в Беларуси и 1% от всех покупок за рубежом. В магазинах-партнерах — манибек до 12%.
3. Скидка 7% на поездки и перевозку багажа в (из) аэропорта «Минск» при обращении в «Службу такси 157».
4. Снятие наличных в банкоматах за границей со сниженной комиссией на 1,5%.
5. 15% скидка на оформление договора страхования от травм «Экспресс».
Оформление в учреждении банка — 70 BYN, удаленно — 60 BYN.
Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ,
Visa Rewards/ Visa Gold/ Visa Signature «Travel»
1. Скидка 5% на покупки в Duty Free в аэропорту «Минск», на услуги в «Аэротрэвел», 6% — в «СМОК ТРАВЕЛ» (Visa Rewards), для Visa Gold — в «Аэротрэвел» тоже 6%, для Visa Signature — в «Аэротрэвел» 7%.
2. Начисляются баллы от покупок (до 5%), которые потом можно обменять на промокоды и скидки в рамках программы лояльности UP4U.
3. Сниженный процент за снятие наличных за границей.
Для карт Visa Gold и Visa Signature:
4. Бесплатная услуга «Автоподдержка», которая обеспечивает получение быстрой помощи при возникновении непредвиденной ситуации на дороге.
5. Предоставляется круглосуточная защита из любой точки мира от непредвиденных ситуаций и консультации, в том числе по медицинским вопросам.
Для Visa Signature:
6.4 бесплатных посещения бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key, скидка 12% на отели Agoda.com и 8% на Hotels.com.
7.Страхование от Visa: (защита здоровья, личного имущества, от непредвиденных расходов, компенсация юридических расходов и т.д.), а также программы «Защита покупок» и «Расширенная гарантия».
8.Приоритетный сервис в аэропорту «Минск»
9. Программа «Консьерж-сервис» и глобальная Служба поддержки клиентов.
Visa Rewards за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 20 BYN, удаленно — 15 BYN. Два последующих — 15 BYN ежегодно.
Visa Gold за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 60 BYN, удаленно — 50 BYN. Два последующих — 25 BYN ежегодно.
Visa Signature за 1-й год обслуживания при оформлении в банке — 190 BYN, удаленно — 170 BYN. Два последующих — 95 BYN ежегодно.
Белинвестбанк,
Visa Gold/Mastercard Gold «Вояж»
1.Минимальная комиссия при снятии наличных в банкоматах за рубежом — 1.5%
2. Экстренная выдача наличных и экстренная замена карточки.
3. Специальные скидки и предложения в рамкам программы «Скидочный клуб». Например, 5% в туристическом агентстве «Магеллан». 10% в прокате машин Europcar, 10−20% в AVIS & Budget Group (аренда авто, лизинг и обслуживание автопарка).
4. Чехол для карточки в подарок
Карту можно выпустить на заготовке из экологического биоразлагаемого пластика (Bio).
За весь срок обслуживания при оформлении в банке — 110 BYN, удаленно — 95 BYN. За Bio-карту доплата 1 BYN.
Срок действия — 3 года.
Белорусский народный банк,
Visa Gold «Travel»
1. Бесплатное снятие наличных в кассах и банкоматах банка и банков-нерезидентов.
Консьерж-сервис Gold
2. Экстренная выдача карты или выдачи наличных в случае утери карточки за границей.
3. Подключение опции кэшбек 0,5% (к карте в BYN).
4. Можно выпустить доп. карточки уровня Gold со скидкой
5. Проценты на остаток для счетов в EUR, USD — 0,2%, для счетов в BYN — 2.5%
При оформлении в приложении 50 BYN (по акции) за весь срок (2 года).
БПС-Сбербанк,
Mastercard World ComPass/ Mastercard World ComPass Premium
1. Подключение пакетов «Автопомощь на дороге» на специальных условиях (за доп. плату).
2.Мильная программа лояльности ITravelClub. Кэшбек до 0,9%. За каждый потраченный 1 EUR начисляется 1 бонусная миля (мили потом можно тратить на itravelclub.by).
3. Специальные предложения от страховой компании «Евроинс» (скидки до 10%).
4. Скидки от «СМОК ТРАВЕЛ» при покупке тура — 5%;
5. Скидки от v1za.by и shengenviza.by на услугу «Помощь в оформлении визы».
6. Консьерж-Сервис. Личный ассистент, который выполняет поручения клиента в любое время суток.
7. Lounge Key (доступ в более чем в 1000 lounge-залов ожидания аэропортов мира) по карте Premium.
Mastercard World ComPass — 50/90/120 BYN за ½/3 года.
Premium — 150/220/300 BYN за ½/3 года.
БТА Банк,
Карта Умного путешественника Visa Platinum
1. Доступ в бизнес-залы от LoungeKey.
2. Бесплатная упаковка багажа.
3. Договор медицинского страхования. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу; задержки или отмены авиарейса; страхование багажа.
4. Скидка 50% при оплате поездок
в аэропорт и обратно.
5. Расширенная гарантия
на приобретенные товары
6. 0,2% годовых на остаток.
150 USD/EUR за 3 года.
Идея Банк,
MasterCard World PartyСard
Кэшбэк 5% в первые 3 месяца, потом — 2% в, например, ресторанах, барах; в такси, на билеты на поезда, метро, автобусы; в Аэрофлоте; на туристические достопримечательности и выставки; на каршеринг и др.
Годовой (бонусный) кэшбэк 7% от суммы выплаченного.
1.25 BYN в месяц при оформлении онлайн или 15 BYN в год при оформлении в банке.
Срок действия — 3 года.
МТБанк,
Mastercard Black Edition «Hello, world!»
1. За покупки в Беларуси и за рубежом начисляются мили (до 10% от суммы), которые потом можно использовать для покупки билетов на tickets.by. 1 миля=1 рубль.
2. LoungeKey. Привилегии в более 1000 аэропортах мира.
3. Бесплатное оформление страховки. Она действует во все страны мира, кроме США, Канады, Австралии, Японии и Израиля.
4. 500 МБ интернет-трафика в роуминге от А1 в подарок.
5. Привилегии в аэропорту Минска, свободный доступ в бизнес-залы.
6. Трансфер в аэропорт по спец.цене.
60 BYN за 2 года и плата за сервисное обслуживание — 10 BYN в месяц. Плата за обслуживание не взимается, если сумма безналичных операций более 700 BYN в месяц.
Технобанк,
Visa Global Card
1. Снятие 1000 USD в месяц за рубежом без комиссии, больше — 2,5% от суммы, мин. 6 BYN.
2. Кэшбек до 5% от покупок за границей и на иностранных сайтах.
3. Автоматическое оформление чеков Tax Free, возврат до 19% НДС.
4. До 5% на все туры при покупке путевки в «Алатан Тур», на туры в Испанию от туроператора «PeaceTour», на все авиа- и автобусные туры, следующие из Минска за границу от «ВнешИнтурист».
5. Скидка 10−20% на посещение курсов «Streamline». 20% на консультационные услуги по образовательным программам за рубежом.
6. Скидка до 15% по разным видам страхования от «Белнефтестрах».
2 BYN ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
В некоторых банках нет отдельных карт, предназначенных для путешествий, но есть программы лояльности или определённые функции, полезные в поездках.
Например, в Альфа-Банке можно подключить специальные сервисы - «Альфа-Консьерж» (предполагает индивидуальную координацию поездки, помощь в бронировании жилья, транспорта, медицинская поддержка, доставка документов и другое), «Индивидуальный курс» (для сумм от 1000 долларов) или «Альфа-Белавиа» (начисляется 1,25 балла за каждый потраченный евро по премиальным картам и 1 балл — по остальным. Баллы можно тратить при покупке билетов в «Белавиа»).
В Банке Дабрабыт по программе лояльности «КОЛА» предусмотрены скидки 4% в туристическом агенстве «Алегрия-Тур» и до 5% — в «НаВысоте».
В МТБанке есть еще одна карта, подходящая для путешествий, - PayOkay. По ней возвращается 5% Tax Free прямо и начисляется кэшбек до 5% при оплате на Booking.com и 2% за покупку билетов на mtb.tickets.by. также есть бесплатная страховка для выезда за границу, специальный курс для обмена валюты.
Во Франсабанке для всех карт действует программа лояльности «Друзья». По ней можно получить скидку скидка 3% на туры в «Бонус Трэвел», до 7% на туры в компании «Илиос Тур», 15% на прокат машин в «Арман Авто Кар», до 10% на аренду машин SunWay.BY, 3% на тур. услуги в компании «ПАРТНЕР ТУР» и так далее.
Также путешественники могут получить бонусы по премиальным картам Masterсard или Visa любого банка. Например:
Бесплатная упаковка багажа в Национальном аэропорту;
Международная программа доступа в бизнес-залы аэропортов;
Медицинская и юридическая поддержка, глобальная служба поддержки (при утере/кражи карты);
Скидки при бронировании отелей класса «5 звезд»;
Контроль безопасности в национальном аэропорту «Минск» на приоритетной основе;
Привилегии по страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу;