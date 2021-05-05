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Эксперт: месть режима Лукашенко за отмену ЧМ по хоккею «выйдет боком» белорусам

05.05.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские власти запретили ввоз на территорию страны продукции компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговая марка Nivea).

Эксперт: месть режима Лукашенко за отмену ЧМ по хоккею «выйдет боком» белорусам
Фото из архива пресс-службы президента РФ

Именно эти компании во времена дискуссии о целесообразности проведения в Минске части ЧМ-2021 по хоккею заявили: если IIHF не отменит минскую половину первенства, они откажутся от спонсорства из-за репрессий, которые происходят в Беларуси.

О том, что принятые официальным Минском действия являются местью компаниям, в Беларуси никто не сомневается.

Как отметила DW директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова, смысл контрсанкций явно не экономический: «Надо было что-то сделать, вот власти и ввели санкции против очевидных «подозреваемых». Беларусь составляет маленький процент рынка больших компаний, так что их позиции не пошатнулись. Тем более, что в Беларуси эти товары не производили».

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Она также обратила внимание на то, что белорусские контрсанкции лишь немного сократят прибыль указанных компаний, а вот на белорусах это отразится существенно: «В первую очередь пострадают белорусские потребители, у которых станет меньше выбора. Кроме того, это заденет белорусских дилеров и дистрибьюторов товаров».

Борнукова полагает, что попавшие под санкции компании могут и выиграть в сложившейся ситуации, так как «имиджевый толчок, который они получили сначала отказавшись поддерживать чемпионат, а потом оказавшись под санкциями, окажется намного более важным, чем потеря белорусского рынка».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти запретили ввоз на территорию страны продукции компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговая марка Nivea).
 
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