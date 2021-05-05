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Эксперт: месть режима Лукашенко за отмену ЧМ по хоккею «выйдет боком» белорусам
Источник материала: Навiны
Белорусские власти
Именно эти компании во времена дискуссии о целесообразности проведения в Минске части ЧМ-2021 по хоккею заявили: если IIHF не отменит минскую половину первенства, они откажутся от спонсорства из-за репрессий, которые происходят в Беларуси.
О том, что принятые официальным Минском действия являются местью компаниям, в Беларуси никто не сомневается.
Как отметила
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Она также обратила внимание на то, что белорусские контрсанкции лишь немного сократят прибыль указанных компаний, а вот на белорусах это отразится существенно: «В первую очередь пострадают белорусские потребители, у которых станет меньше выбора. Кроме того, это заденет белорусских дилеров и дистрибьюторов товаров».
Борнукова полагает, что попавшие под санкции компании могут и выиграть в сложившейся ситуации, так как «имиджевый толчок, который они получили сначала отказавшись поддерживать чемпионат, а потом оказавшись под санкциями, окажется намного более важным, чем потеря белорусского рынка».
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Белорусские власти запретили ввоз на территорию страны продукции компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговая марка Nivea).
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