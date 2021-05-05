Гол Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»

Очередную шайбу в НХЛ на своей счет записал белорусский форвард Егор Шарангович.



Фото с сайта «Нью-Джерси Дэвилз» носит иллюстративный характер

Наш нападающий сравнял счет в концовке третьего периода матча с «Бостоном» (3:3, — 52.41). В овертайме «дьяволы» вырвали викторию — 4:3.

Теперь на счету нашего представителя в НХЛ 29 очков по системе гол + пас (16 + 13).