Ищем огромный телевизор за адекватные деньги в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Телевизор сегодня — не столько устройство для показа ТВ-каналов, а скорее большой экран, через который удобно по интернету смотреть фильмы, сериалы, YouTube, подключать игровые приставки. Диагональ дисплея в таком случае становится решающим фактором при выборе. Посмотрели, за сколько сейчас продаются огромные телевизоры, и выбрали те, покупка которых минимально ударит по бюджету.

Для поиска таких ТВ открыли «Яндекс.Маркет», регионом выбрали Минск, установили фильтр на диагональ экрана — от 65 дюймов — а также на год выпуска, не ранее 2020 года. Среди моделей, соответствующих таким требованиям, останавливались на «Выборе покупателей». То есть на тех телевизорах, которые в отзывах хвалят более 80% юзеров. Ну и, конечно, ориентировались на минимальные цены. Оказалось, что стартовая цена подобного ТВ — около 800 долларов.





Самая доступная по цене — модель от малоизвестного широкому кругу покупателей бренда HARPER из Тайваня. ТВ предлагает IPS-экран на 65 дюйма с разрешением 4K и общей яркостью в 330 нит, звуковой системой мощностью в 20 Вт, портами HDMI 2.0 (максимум 60 Гц при передаче картинки с подключенного устройства в 4K), а также смарт-ТВ на базе Android 9. Производитель также утверждает, что подсветка тут типа Direct LED. То есть засветов по бокам экрана быть не должно.

В комментариях в разделе отзывов жалуются, что ТВ не поддерживает прием Wi-Fi-сигнала на частоте в 5 ГГц. Многим не нравится качество сборки (правда, чем именно, не уточняется). Про качество звука и картинки впечатления в целом положительные, но некоторые пользователи отмечают, что при сравнении с конкурентами — например, от Sony — модель HARPER проигрывает.





А это — самый большой ТВ в подборке. Только вдумайтесь: диагональ его экрана составляет 75 дюймов, или 191 сантиметр. Очевидно, что такое устройство встанет не в каждую комнату. Но, судя по отзывам владельцев, оно того стоит.

Кратко про характеристики: разрешение — 4K, матрица — IPS, подсветка Direct LED, есть поддержка HDR10. Звуковая система — на 20 Вт, поддерживает система смарт-ТВ на базе собственной ОС от LG (webOS), в активе также возможность работы с устройствами из экосистем Apple HomeKit и Amazon Alexa. Заявлена также поддержка режима ALLM — автоматически подбирает настройки для игровых консолей. Правда, частота экрана — только 60 Гц, а современные PS5 и Xbox Series X способны и на 120 Гц.

В отзывах недовольны тем, что в LG «зажали» пульт дистанционного управления Magic Remote с управлением жестами, ограничившись более привычным вариантом. Кто-то говорит, что панель слегка бликует под солнечными лучами.





Альтернативный вариант от корейской компании с экраном на 70 дюймов (178 сантиметров) и относительно невысокой для такой диагонали ценой. Сам производитель особо останавливается на нескольких его особенностях. Например, на технологии PurColour, которая «позволяет получить насыщенную цветовую гамму без кислотных оттенков». А еще хвалится процессором, масштабирующим картинку более низкого разрешения до 4K.

Краткие характеристики: разрешение VA-панели — 4K, есть HDR10+, смарт-ТВ на базе ОС Tizen (фирменная система Samsung), динамики на 20 Вт с поддержкой Dolby Digital, а также технология Motion Rate 120 Гц (60 Гц без интерполяции). Но опять же: фактически ТВ поддерживает 60 Гц и «дорисовывает» кадры. При подключении той же PS5 добиться отображения картинки в 4K/120 fps не выйдет. В том числе — из-за ограничений разъемов HDMI версии 2.0.

Из недостатков: в отзывах останавливаются на пульте ДУ, кто-то отметил «неравномерные засветы на экране». Еще несколько человек не устроили встроенные в ТВ колонки. Но, кажется, в устройствах этого класса более качественной акустики ожидать не стоит.





Альтернативный вариант от LG диагональю в 69,5 дюйма (177 сантиметров). По цене разбежка с ТВ от Samsung выше — минимальная. Характеристики нашей модели при этом вполне стандартные: матрица — VA, разрешение — 4K, частота — 60 Гц, есть поддержка HDR10, звук — на 20 Вт, порты HDMI — версии 2.0, смарт-ТВ — основывается на webOS.

Главным плюсом ТВ в отзывах называют соотношение цены и предлагаемой диагонали экрана. Жалуются опять же на блики от солнечных лучей. Кому-то не нравится засветка (она якобы неравномерная), а также общая яркость изображения.