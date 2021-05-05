ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лорак, Полякова, Гагарина, Герцег. Кому еще делал «интересные предложения» продюсер Константин Меладзе?

05.05.2021 08:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ани Лорак недавно поразила общественность своим признанием. Мол, не кто иной, как сам Константин Меладзе делал ей непристойные предложения, согласившись на которые певица получила бы кучу хитов и безукоризненное продюсирование как артистки в придачу.

Публика разделилась на два противоборствующих лагеря: одни поверили певице, вторые — нет. Но, будем честными, это не первый раз, когда знаменитого композитора уличают в чрезмерной любвеобильности. Вспоминаем, с кем еще водил (или хотел водить) амуры талантливый продюсер.

Яна Сумм

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Все новости мира!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После признания Ани Лорак многие ей не поверили. Но, будем честными, это не первый раз, когда знаменитого композитора уличают в чрезмерной любвеобильности....
 
Новости дня
Новости разные
 
Гречка в дефиците? Россия временно запретила экспорт гречки. Власти опасаются роста цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by