Лорак, Полякова, Гагарина, Герцег. Кому еще делал «интересные предложения» продюсер Константин Меладзе?

Источник материала: Tut.by

Ани Лорак недавно поразила общественность своим признанием. Мол, не кто иной, как сам Константин Меладзе делал ей непристойные предложения, согласившись на которые певица получила бы кучу хитов и безукоризненное продюсирование как артистки в придачу.

Публика разделилась на два противоборствующих лагеря: одни поверили певице, вторые — нет. Но, будем честными, это не первый раз, когда знаменитого композитора уличают в чрезмерной любвеобильности. Вспоминаем, с кем еще водил (или хотел водить) амуры талантливый продюсер.

Яна Сумм