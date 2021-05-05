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Лорак, Полякова, Гагарина, Герцег. Кому еще делал «интересные предложения» продюсер Константин Меладзе?
Источник материала: Tut.by
Ани Лорак недавно поразила общественность своим признанием. Мол, не кто иной, как
Публика разделилась на два противоборствующих лагеря: одни поверили певице, вторые — нет. Но, будем честными, это не первый раз, когда знаменитого композитора уличают в чрезмерной любвеобильности. Вспоминаем, с кем еще водил (или хотел водить) амуры талантливый продюсер.
Яна Сумм
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