Птичий помет, скотч, майонез. Странные звездные лайфхаки красоты

Источник материала: Tut.by

На какие только жертвы не идут селебрити, чтобы всегда выглядеть идеально. Одни способы сохранения красоты поражают фантазией, другие — вызывают недоумение. Подборку нестандартных бьюти-лайфхаков звезд Голливуда приводит cosmo.ru .

Вода с молоком для лица. Синди Кроуфорд

Сохранять свежесть и молодость кожи лица модели помогает тонизирующий тоник собственного приготовления. Рецепт прост: смешиваете половину стакана воды с половиной стакана молока, заливаете в пульверизатор. Синди уверяет, что если использовать тоник каждый день, то через пару недель кожа станет подтянутой и сияющей, а количество морщин заметно уменьшится.

Майонез для волос. Блейк Лайвли

По словам актрисы, после первого применения «домашней» маски для волос локоны приобретают здоровый блеск и гладкость. Для маски Блейк смешивает 2 желтка, четверть стакана оливкового масла и немного лимонного сока. Держать состав на волосах нужно в течение часа.

Зубная щетка вместо спонжа. Марго Робби