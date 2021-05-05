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Птичий помет, скотч, майонез. Странные звездные лайфхаки красоты

05.05.2021 08:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На какие только жертвы не идут селебрити, чтобы всегда выглядеть идеально. Одни способы сохранения красоты поражают фантазией, другие — вызывают недоумение. Подборку нестандартных бьюти-лайфхаков звезд Голливуда приводит cosmo.ru.

Вода с молоком для лица. Синди Кроуфорд

Сохранять свежесть и молодость кожи лица модели помогает тонизирующий тоник собственного приготовления. Рецепт прост: смешиваете половину стакана воды с половиной стакана молока, заливаете в пульверизатор. Синди уверяет, что если использовать тоник каждый день, то через пару недель кожа станет подтянутой и сияющей, а количество морщин заметно уменьшится.

Майонез для волос. Блейк Лайвли

По словам актрисы, после первого применения «домашней» маски для волос локоны приобретают здоровый блеск и гладкость. Для маски Блейк смешивает 2 желтка, четверть стакана оливкового масла и немного лимонного сока. Держать состав на волосах нужно в течение часа.

Зубная щетка вместо спонжа. Марго Робби

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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На какие только жертвы не идут селебрити, чтобы всегда выглядеть идеально. Одни способы сохранения красоты поражают фантазией, другие - вызывают недоумение.
 
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