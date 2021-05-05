«Трешки» на «первичке» подешевели на 13,8%. Что происходило в первом квартале на рынке квартир

Источник материала: Tut.by

В первом квартале 2021 года трехкомнатные квартиры на первичном рынке в Минске подешевели на 13,8%, а вот на «вторичке» существенного колебания цен не произошло. Это следует из аналитических данных Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси. Что еще происходило в первом квартале на рынке квартир в Минске и регионах — в материале.





Рост числа сделок и перевес «однушек»

За первый квартал 2021 года совершено 2673 сделки купли-продажи квартир, что на 11,9% больше, чем за четвертый квартал 2020-го. В площадном выражении это больше на 12,8%, в денежном — на 13,1%.





Так сложилось, что в 2017—2020 годах в Минске чаще всего покупали «однушки» и «двушки». Но в первом квартале 2021-го наметился явный перевес в сторону однокомнатных квартир — их доля в продажах составила 51%. Доля двухкомнатных — 30%, трехкомнатных — 17%, четырехкомнатных и более — 3%.





Больше всего сделок (533) было совершено в Октябрьском районе. Во Фрунзенском, который раньше всегда лидировал, — 479. Из 533 сделок в Октябрьском районе 353 (66,2%) совершено на «первичке». Это связано с продажами в «Минск Мире».





Что было с ценами?

Доля первичного рынка составила 26,3%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года цена «однушек» в долларах снизилась на 0,8%, а в рублях осталась той же.

«Двушки» в долларах на «первичке» подешевели на 6,2%, «трешки» — на 13,8%. В рублях двухкомнатные квартиры подешевели на 5,1%, трехкомнатные — на 12,3%.



Первичный рынок

На «вторичке» же существенного колебания цен в первом квартале не замечено. На «однушки» цена в долларах не поменялась, а в рублях она выросла на 1,1%. «Двушки» в долларах выросли на 0,8%, «трешки» — подешевели на 1,7%. В рублях двухкомнатные квартиры подорожали на 1,6%, трехкомнатные подешевели на 1%.



Вторичный рынок

Самые дорогие квартиры

Самая дорогая квартира по итогам первого квартала была продана в доме в «Олимпик парке» на улице Ратомской, 24. Квартиру на 184,2 «квадрата» купили за 380,25 тысячи долларов (2064 доллара за метр).

Квартира же с самым дорогим метром, проданная в первом квартале, находится в доме на улице Тепличной, 9. Квартиру на 111 «квадратов» купили за 340,25 тысячи долларов (3068 долларов за метр).

«Предпосылок к существенному снижению цен не наблюдается»

Эксперты констатировали, что в первом квартале отмечено оживление рынка жилой недвижимости в Минске. Связано это в первую очередь с возобновлением кредитования на «вторичке». Однако, по их словам, прогнозировать какие-то изменения на рынке сложно.

— Для его активного функционирования необходимы спрос и платежеспособность. На данный момент предпосылок к существенному снижению цен на фоне возобновления кредитов не наблюдается, — сказано в аналитическом отчете.

А что в областных городах?

В областных городах в первом квартале было совершено 1967 сделок купли-продажи квартир. Это на 7,6% больше, чем в четвертом квартале 2020-го. Больше всего сделок было в Гомеле (456), меньше всего — в Бресте (326).

В Бресте цены снизились на 1,4%, в Витебске — на 1,8%, в Гродно — на 1,6%. В Могилеве цены выросли на 1,8%, в Гомеле остались такими же.





Самые высокие цены на жилье — в Бресте (690 долларов за метр). К слову, этот город лидирует по стоимости жилья среди областных центров уже четыре года. Самые низкие цены в первом квартале зафиксированы в Гомеле и Витебске (540 долларов за «квадрат»).