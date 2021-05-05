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Гомельская область вслед за Гродненской введет «пограничный» сбор для выезжающих
Источник материала: Onliner
Гомельский облсовет депутатов принял решение о сборе с тех, кто выезжает за границу на машине. Документ, принятый 29 марта,
В данном случае местный сбор распространяется на водителей (независимо от числа пассажиров), пересекающих границу в пунктах пропуска Гомельской области. Есть исключения. От платежа освобождаются ТС, в которых едут:
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Гомельский облсовет депутатов принял решение о сборе с тех, кто выезжает за границу на машине. Документ, принятый 29 марта, опубликован сегодня на Pravo.by. Гомельщина...
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