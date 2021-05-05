Гомельская область вслед за Гродненской введет «пограничный» сбор для выезжающих

Источник материала: Onliner

Гомельский облсовет депутатов принял решение о сборе с тех, кто выезжает за границу на машине. Документ, принятый 29 марта, опубликован сегодня на Pravo.by. Гомельщина стала вторым регионом страны, вводящим такой местный сбор в одну базовую; до этого аналогичное решение приняли депутаты Гродненской области. Включиться эти платежи на Гомельщине должны не сразу, а «до 1 января 2023 года».

В данном случае местный сбор распространяется на водителей (независимо от числа пассажиров), пересекающих границу в пунктах пропуска Гомельской области. Есть исключения. От платежа освобождаются ТС, в которых едут:

ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий на территории других государств;

бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;

граждане РБ, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие к членам семьи и (или) близким родственникам в Украине;

следующие на места захоронения родственников;

выезжающие после похорон родственников;

выезжающие за медпомощью;

выезжающие после лечения в санаториях и (или) получения медуслуг в РБ;

едущие в командировку и возвращающиеся из нее;

члены официальных делегаций, представители иностранных организаций, прибывшие в РБ по приглашению местных властей;

пересекающие границу в пунктах упрощенного пропуска;

следующие транзитом через территорию РБ в соответствии с Соглашением между Беларусью и Украиной об упрощенном порядке проезда участка автодороги Славутич — Чернобыльская АЭС.

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