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Гомельская область вслед за Гродненской введет «пограничный» сбор для выезжающих

05.05.2021 08:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Гомельский облсовет депутатов принял решение о сборе с тех, кто выезжает за границу на машине. Документ, принятый 29 марта, опубликован сегодня на Pravo.by. Гомельщина стала вторым регионом страны, вводящим такой местный сбор в одну базовую; до этого аналогичное решение приняли депутаты Гродненской области. Включиться эти платежи на Гомельщине должны не сразу, а «до 1 января 2023 года».

В данном случае местный сбор распространяется на водителей (независимо от числа пассажиров), пересекающих границу в пунктах пропуска Гомельской области. Есть исключения. От платежа освобождаются ТС, в которых едут:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны;
  • граждане РБ, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, следующие к членам семьи и (или) близким родственникам в Украине;
  • следующие на места захоронения родственников;
  • выезжающие после похорон родственников;
  • выезжающие за медпомощью;
  • выезжающие после лечения в санаториях и (или) получения медуслуг в РБ;
  • едущие в командировку и возвращающиеся из нее;
  • члены официальных делегаций, представители иностранных организаций, прибывшие в РБ по приглашению местных властей;
  • пересекающие границу в пунктах упрощенного пропуска;
  • следующие транзитом через территорию РБ в соответствии с Соглашением между Беларусью и Украиной об упрощенном порядке проезда участка автодороги Славутич — Чернобыльская АЭС.

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Гомельский облсовет депутатов принял решение о сборе с тех, кто выезжает за границу на машине. Документ, принятый 29 марта, опубликован сегодня на Pravo.by. Гомельщина...
 
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