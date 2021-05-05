Нотр-Дам-де-Слободка, загадки на болоте, лучший вид на Браславские озера. Продолжение северного маршрута

Источник материала: Onliner Продолжаем изучать северную часть Беларуси в поисках интересных локаций. В прошлый раз были гигантское болото, гора крестов и много птиц. Сейчас снова акцент на природных ценностях. В маршрут, разработанный совместно с импортером Škoda в Беларуси, мы включили обзорную вышку с шикарным видом на Браславские озера, деревенский костел, удивительным образом напоминающий собор Парижской Богоматери, и уютное болото, проводником по которому стала местная жительница, получившая статус природного гида, — колоритная баба Кася. Также по требованию орнитолога, сопровождавшего нашу команду, мы периодически делали «пернатые» остановки: бинокль выхватывал из общего пейзажа то хохлатую чернеть на поверхности водоема, то пасшихся на рапсовом поле лебедей-кликунов, то важно шагавших по лугу старых знакомых — серых журавлей. А еще мы приготовили несколько загадок.

Честно говоря, отправляясь в Миорский район (частично маршрут проходит также по знаменитому браславскому краю), мы не ожидали, что путешествие окажется столь насыщенным. Объяснения два. Во-первых, регион богат на интересные природные локации. Во-вторых, мы хорошо подготовились теоретически (вспомните хотя бы посещение визит-центра ландшафтного заказника «Ельня») и попросили сопровождать нас в поездке профессионального орнитолога.

В результате нам удалось не упустить важные локации и увидеть в естественной среде интересных птиц. Наблюдения сопровождались не обывательским «Видишь, какая-то птаха пролетела», а экспертным комментарием «Лебедь-кликун выбрал рапсовое поле неспроста: покормится, наберется сил и продолжит миграцию в тундру. Кстати, птица считается национальным символом Финляндии».

В первый день нам удалось отыскать затерянный водопад, окунуться в очаровавший нас мир огромного болота Ельня, а также посетить гору с древними крестами, неоготический костел в Миорах и парк-полуостров (подробности — по ссылке ).