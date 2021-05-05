С Западной Европы в Беларусь пришли дожди, грозы и сильный ветер    

В среду территорию страны оккупировали атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.



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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами прогремят грозы).

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого (местами — сильный порывистый).

Погода в регионах:

Брест +17..+19° C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с); Витебск +13..+15° C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с); Гомель +18..+20° C (вероятность осадков 5-70%, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 5-70%, ветер порывами до 14 м/с); Гродно +14..+16° C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с); Могилев +16..+18° C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с); Минск +15..+17° C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.