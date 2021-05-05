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С Западной Европы в Беларусь пришли дожди, грозы и сильный ветер    

05.05.2021 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду территорию страны оккупировали атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.

С Западной Европы в Беларусь пришли дожди, грозы и сильный ветер    
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами прогремят грозы).

Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого (местами — сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +13..+15°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 5-70%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +14..+16°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду территорию страны оккупировали атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.
 
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