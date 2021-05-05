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С Западной Европы в Беларусь пришли дожди, грозы и сильный ветер
Источник материала: Навiны
В среду территорию страны оккупировали атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (местами прогремят грозы).
Ветер южный, юго-западный умеренный до порывистого (местами — сильный порывистый).
Погода в регионах:
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
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В среду территорию страны оккупировали атмосферные фронты, поступающие с Западной Европы.
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