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Гол Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»
Источник материала: Tut.by
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Бостон» в овертайме (4:3 ОТ),
Нападающий «дьяволов» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой, белорус сравнял счет и перевел матч в овертайм.
Шарангович провел на льду 16 минут 58 секунд, нанес 2 броска, завершил матч с показателем полезности «+2», признан второй звездой матча.
В последних пяти матчах у Шаранговича 5 голов. Всего в этом сезоне у 22 леьнего форварда 29 (16+13) очков в 51 матче в НХЛ.
Добавим, что «Нью-Джерси» лишился шансов на выход в плей-офф.
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У белоруса 5 шайб в пяти последних матчах
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