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Почему Россия уменьшает поставки нефти в Беларусь

05.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель "Транснефти" заявил об уменьшении поставок нефти в Беларусь. Причины не называются. Формально можно говорить о последствиях санкций США.

Тезис хороший, но мой взгляд, крайне сомнительный, цитирует blogs.korrespondent.net  эксперта Игоря Тышкевича. С другой стороны, есть несколько прелюбопытнейших совпадений в других сферах:

1. Переговоры по "интеграции" пока в тупике. Беларуская сторона, традиционно,говорит о прогрессе и намерении доработать дорожые карты "к осени или к концу года". При этом, если процесс идёт так прекрасно, что мешает подписать те "26 или 27", которые якобы уже давно согласованы?

2. Конституционная реформа, которая пока закручивается по сценарию Лукашенко. И названные даты референдума - 2022 год. Напомню, что в сетнябре 2020 кремлёвские спикеры были уверены, что референдум но новой Конституции Беларуси пройдёт до конца 2020 года.

3. Активизация беларуского МИД, который понемногу прощупывает почву в поисках "адвокатов дьявола" - будущих посредников в диалоге с ЕС.

4. Некоторая активизация Китая. (только за март 2020 посол КНР в Минске 4 раза встречался с руководством МИД).

И, как "вишенка на тортик" - отказ в регистрации пророссийской партии "Союз". Видимо это не та группа, которой будет поручено "пламенно любить Россию".

Финалом стала информация от "Транснефти". Одним словом, интересно закрутилось.
 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель "Транснефти" заявил об уменьшении поставок нефти в Беларусь. Причины не называются. Формально можно говорить о последствиях санкций США.
 
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