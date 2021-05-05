Почему Россия уменьшает поставки нефти в Беларусь

цитируе т blogs.korrespondent.net эксперта Игоря Тышкевича. С другой стороны, есть несколько прелюбопытнейших совпадений в других сферах: Тезис хороший, но мой взгляд, крайне сомнительный,т blogs.korrespondent.net эксперта Игоря Тышкевича. С другой стороны, есть несколько прелюбопытнейших совпадений в других сферах:





1. Переговоры по "интеграции" пока в тупике. Беларуская сторона, традиционно,говорит о прогрессе и намерении доработать дорожые карты "к осени или к концу года". При этом, если процесс идёт так прекрасно, что мешает подписать те "26 или 27", которые якобы уже давно согласованы?





2. Конституционная реформа, которая пока закручивается по сценарию Лукашенко. И названные даты референдума - 2022 год. Напомню, что в сетнябре 2020 кремлёвские спикеры были уверены, что референдум но новой Конституции Беларуси пройдёт до конца 2020 года.





3. Активизация беларуского МИД, который понемногу прощупывает почву в поисках "адвокатов дьявола" - будущих посредников в диалоге с ЕС.





4. Некоторая активизация Китая. (только за март 2020 посол КНР в Минске 4 раза встречался с руководством МИД).





И, как "вишенка на тортик" - отказ в регистрации пророссийской партии "Союз". Видимо это не та группа, которой будет поручено "пламенно любить Россию".





Финалом стала информация от "Транснефти". Одним словом, интересно закрутилось.



